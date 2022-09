Ela saiu de casa por 10 dias e, ao retornar, encontrou um ninho de pombos no banheiro

Mulher se depara com ninho de pombos no banheiro (Reprodução/ TikTok @dayanenatielle)

Imagine sair de casa por apenas 10 dias e, na volta, se deparar com um ninho de pombos no banheiro? Foi o que aconteceu com uma uma moradora de Betim, em Minas Gerais.

Dayane Natielle contou a história em um vídeo publicado nem sua conta no TikTok, que viralizou e hoje já tem mais de 400 mil curtidas.

Assista ao vídeo aqui:

O vídeo foi publicado na rede social no último dia 7 de setembro. Nas imagens, é possível ver uma pomba em cima do chuveiro e um ninho montado na pia, com os dois ovinhos. Como se não bastasse, o chão está uma bagunça, repleto de folhagem e sujeira.

A postagem teve mais de 5 mil comentários. “O pombo: Seja bem-vinda querida. Quer café?” e “Olá, a senhora o que faz em minha residência?” foram alguns dos comentários divertidos. Outros internautas disseram sentir medo da situação e teve ainda que achasse a cena fofa: “Que bonitinho”, disse alguém.

O destino dos pombos

Diante da curiosidade dos seguidores, Dayane resolveu publicar o desfecho do caso, ainda no TikTok.

“Eu transferi os ovos, o ninho e ele pra dentro da caixa. Fechei e depois eu vou descer ali onde tem a mata e colocar ele ali, para ele ficar com o ninho dele e conseguir chocar. Tadinha, ela está com medo”, disse ela em um segundo vídeo.

Veja a gravação aqui:

