Conta de restaurante causa uma grande briga entre amigas

Uma mulher ficou completamente irritada depois da atitude de sua amiga durante um jantar. Segundo relato, enquanto ela pediu somente o prato que iria consumir naquela refeição, a amiga pediu comida a mais para poder levar as sobras para casa, mas exigiu que a conta fosse dividida igualmente entre as duas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para contar sua história e desabafar com os demais usuários da plataforma.

De forma anônima, a jovem revela que recentemente saiu para jantar com sua amiga em um restaurante coreano. “Eu fiquei responsável por dirigir e ela escolheu o lugar. No caminho ela disse que iria pedir 3 pratos para poder levar as sobras para casa”.

“Eu disse que não tinha visto o cardápio antes, então ia decidir no restaurante. Assim que chegamos a garçonete veio anotar nossos pedidos de bebida e minha amiga saiu pedindo os pratos antes mesmo de eu ter tempo de olhar o cardápio”, conta a jovem.

“A garçonete então me olhou esperando que eu também pedisse o prato, fui pega de surpresa e disse a única comida coreana que me veio na cabeça, por sorte eles tinham”.

Segundo ela, enquanto a amiga aproveitava seus três pratos, ela aproveitou o seu e também ofereceu para a amiga experimentar. “Normalmente nós dividimos a comida um com o outro e depois dividimos a conta, mas tinha a sensação de que ela me faria pagar pelos pedidos dela”.

Ela estava certa

Em seu relato, a jovem conta que estava preocupada com o valor do jantar pois, por ser universitária, não tem muito dinheiro para arcar com gastos além da faculdade.

“Os pratos dela custavam em torno de 20 libras (R$115) cada, enquanto o meu saiu 13 (R$75). Primeiro ela sugeriu que deveríamos dividir o valor dos três pratos dela e eu pagar sozinha o meu. Isso me deixou surpresa pois eu pagaria mais por ter pedido um prato enquanto ela que pediu 3″.

“Eu disse a ela que iria pagar minha refeição e dividir o preço de um dos pratos, mas ela não ouviu e seguiu sugerindo uma divisão do valor na metade. Quando chegou a hora de pagar, ela tomou a frente e pagou somente a metade do valor dos pratos! Deixando a outra metade e a gorjeta por minha conta!”, explica a jovem.

“Eu acabei pagando para não fazer uma cena, mas fiquei me questionando depois se agi certo”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, ela deve evitar novos encontros com a amiga em questão: “Espero que você a tire de sua vida! Ela parece uma pessoa horrível que só está se aproveitando de você”.

“É hora de parar de vê-la. Se você decidir sair com ela, avise o restaurante que os pedidos devem ser anotados em contas separadas”, comentou outra pessoa.