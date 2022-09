Cachorro é ‘contratado’ como porteiro em condomínio no Peru e chama atenção nas redes sociais

Um cachorro é o mais novo “contratado” de um condomínio no Peru. E mais que isso: a seriedade com que exerce a função de porteiro tem chamado atenção nas redes sociais.

Um vídeo do doguinho de olho no movimento do local foi postado no TikTok pela usuária @pieradelcampo e viralizou. Já são mais de 129 mil curtidas.

Nele, o cachorro branco aparece sentado em uma cadeira. Na frente dele, há uma mesa. Atrás, é possível ver sua casinha.

Assista ao vídeo viral aqui:

O vídeo conta com mais de 1.600 comentários. “Pelo menos ele está acordado”, “O cachorrinho: hoje o trabalho está muito tranquilo”, “Trabalha melhor do que outros porteiros” e “O cão: faltam 20 minutos para que faltem sete horas para terminar o turno” são algumas das menções divertidas deixadas na página.

E por falar em cachorro...

Um cachorro impressionou internautas ao escalar uma árvore com uma destreza admirável. O vídeo foi postado no TikTok e viralizou.

A gravação mostra o cão da raça border collie se aproximando da árvore. Logo em seguida, ele escala o tronco de forma veloz e chega a uma altura de mais de dois metros.

Depois, o cachorro desce e segue um homem, provavelmente seu tutor.

A publicação já conta com mais de 277 mil curtidas e 1.125 comentários.

Assista ao vídeo aqui:

“Minha mãe tem um Jack Russell. Ele chocou o esquilo quando ele o seguiu até a árvore”, “Estou mais impressionado por descer com segurança” e “911 qual é a sua emergência? Você não vai acreditar nisso, mas meu cachorro está preso em uma árvore” foram apenas algumas das mensagens deixadas no post.

