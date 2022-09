Sortudas que fala? Irmãs encontram figurinha rara de Neymar ao abrir primeiro pacotinho

Duas irmãs de Minas Gerais tiraram a sorte grande ao encontrar, logo em seu primeiro pacote de figurinhas, o cromo raro do atacante Neymar. A história foi contato pelo “GE”, da Globo.

O pai de Laura, de 13 anos, e de Júlia, de 11, adquiriu um kit com vários pacotes de figurinhas em uma banca em Uberaba antes mesmo de comprar o álbum. Mirciene Finholdt, mãe das meninas, contou à reportagem que chegou a ficar brava com o marido por ele ter comprado os adesivos antes de a família ter sequer onde colá-los.

“Meu marido procurou o álbum em quatro bancas em Uberaba e não encontrou, aí ele disse que tinha comprado um kit com 250 figurinhas e eu disse que ele era louco de comprar isso sem ter o álbum com a gente. Quando elas foram abrir o primeiro pacote, já saiu a do Neymar. E eu ainda fiquei brava com ele por ter comprado sem ter o álbum! No outro dia, comprei em uma banca aqui perto de casa”, lembra Mirciene.

Meninas não acreditaram

Ao se deparar com a figurinha de Neymar, as irmãs mal puderam acreditar e não se contiveram de alegria. “Nós pensamos que era até mentira, porque [tirar o Neymar] no primeiro pacotinho foi muita sorte, poucas pessoas conseguem e muito menos no primeiro que abrem. Nós pulamos de tanta alegria e felicidade”, disse Laura.

A sorte das meninas atraiu a atenção e elas até já receberam propostas de familiares. “Falaram para vendermos, alguns queriam trocar por várias outras figurinhas e outros falaram para guardarmos como lembrança. Enfim, ainda não sabemos se iremos guardá-la ou vendê-la”, afirmou Júlia.

