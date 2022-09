Pai exige que filho ‘se livre’ de seu hamster e causa grande tensão no casamento

Uma mulher ficou completamente perplexa com a atitude de seu marido depois de descobrir que ela seguiu em frente com o plano de dar ao filho um Hamster como presente de aniversário.

Conforme sua publicação, realizada no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, a mulher está sem saber lidar com a situação pois agora, que ela já deu o presente para o filho, o marido a está forçando a “se livrar” do animal.

“Meu filho está para fazer aniversário e sempre nos pediu um gatinho de presente, mas tivemos diversos motivos para dizer não. Meu marido sempre deixa todos os planejamentos de festas para mim, e eu costumo fazer tudo sem a participação dele, mas dessa vez decidi perguntar a ele se ele tinha alguma oposição sobre darmos um hamster de presente para nosso filho”, conta a mulher.

“Mencionei isso algumas vezes e ele não se opôs a ideia então achei que estava tudo bem. Fui até um pet shop, comprei o hamster e seus acessórios, o acomodei na nossa casa e enviei uma foto para meu marido, que ficou enfurecido”.

Ele exigiu que ela “se livre” do hamster

Segundo seu relato, o marido ficou completamente enfurecido quando viu a foto do hamster em sua casa e imediatamente exigiu que ela “se livrasse” do pequeno animal.

“Ele afirma que não ‘quer isso’ em casa e ficou furioso por eu não ‘tê-lo consultado’. Ele disse que simplesmente odeia hamsters. Eu pedi desculpas pois não sabia que ele se sentia dessa forma, mas disse a ele para reconsiderar pois o avisei sobre querer comprar o hamster”, conta a mulher.

“Ele é um animal adorável e podemos dar um lar feliz a ele. Meu marido nem mesmo precisa se aproximar dele. As crianças adoram animais e estão na idade de assumir responsabilidades sob minha supervisão. Podemos arcar com os gastos de ter um animal e isso não é um problema”.

Para os usuários do fórum, ela está agindo corretamente e o marido deveria tê-la comunicado sobre não gostar de hamsters assim que ela sugeriu um. “Você mencionou isso antes e ele não se opôs. Eu ficaria com o hamster e diria a ele que o mínimo que pode ser feito é te ouvir quando você falar com ele”.

“Eu me livraria do marido e não do hamster!”, afirmou outra pessoa. “Ele teve a oportunidade de ser contra sua ideia e não o fez, então não tem argumentos”.