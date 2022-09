Mulher é levada ao limite da exaustão por conta dos gritos dos filhos do vizinho

Uma mulher está chegando ao limite com a atitude dos filhos de seus vizinhos. Segundo seu relato, as três crianças, que são educadas em casa, gritam durante todo o dia a impossibilitando de trabalhar e descansar.

Conforme a publicação feita por ela no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a mulher afirma não saber mais como lidar com a situação envolvendo os filhos do vizinho.

Ela já tentou conversar com a mãe das crianças por diversas vezes, mas seus pedidos foram ignorados e agora ela sofre com dores de cabeça constantes por causa da intensidade dos gritos.

“Meu quarto fica nos fundos da casa e nosso quintal compartilha a cerca dos fundos com o bloco de apartamentos atrás do nosso. Os espaços são grandes e a cerca não é tão perto da casa, mas eles estão sempre utilizando o jardim”, conta.

“Isso não seria um problema se as três crianças não estivessem sempre gritando a plenos pulmões e consigo ouvir os gritos mesmo se fechar as portas e janelas de casa”, revela a mulher.

Sua saúde está piorando por causa da situação

Em seu relato, a mulher afirma que a situação não seria problemática caso ela pudesse passar a maior parte do tempo fora de casa ou caso as crianças o fizessem, mas ela possui uma doença crônica que a impede de fazer isso.

“Minhas articulações se deslocam facilmente por conta de uma doença crônica, então eu sofro com dores constantes e em alguns dias nem mesmo consigo sair da cama”.

“Isso faz com que tanto minha faculdade quanto meu trabalho sejam realizados de forma remota, assim evito de ter que ligar constantemente para as pessoas dizendo que não posso comparecer presencialmente”, revela a mulher.

“Já tentei conversar com eles sobre o barulho, eles dizem que vão falar com as crianças, mas tudo volta a ser como ela. Não sei o número do apartamento deles e estou ficando com dores de cabeça constantes por conta disso. Alguém pode me ajudar”?

Rapidamente alguns usuários foram tentar ajudar a mulher com conselhos e dicas: “Se os pais permitem a gritaria, eles não vão parar de gritar. Desculpe dizer isso, mas é a verdade. Cresci em uma fazenda e gritos eram proibidos, é algo que os pais vão tolerar ou não”.

“Provavelmente você deveria procurar um isolamento acústico para sua casa ou plantar árvores e arbustos na cerca para ajudar a diminuir o som”, sugeriu outra pessoa.

“Tente tocar uma buzina sempre que elas começarem a gritar ou colocar algum vídeo bem alto dizendo ‘faça seus filhos pararem de gritar’. Sinto muito por você e sei como é difícil, estou com dor há muito tempo e os pequenos ruídos são suficientes para me tirar do sério”, sugeriu uma tercera.