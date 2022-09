‘Milagre’: Bebê é resgatada com vida após 30 horas soterrada

Uma bebê de apenas 4 meses “nasceu de novo” na Jordânia. Isso porque ela foi resgatada com vida após ficar cera de 30 horas soterrada em Amã. Um prédio de quatro andares desabou em cima dela, matando outras 14 pessoas.

Desde então, Malak tem sido chamada de “um símbolo de esperança e vida” após vivenciar um “milagre”.

Israa Raed, a mãe da bebê, revelou que tinha “uma sensação de que a filha estivesse viva”. Segundo ela, “palavras não podem descrever sua felicidade” ao constatar que estava certa, contou a agência France Presse. As informações foram reproduzidas pelo site “Extra”.

A tragédia

O edifício residencial no bairro de Jabal al-Weibdeh desabou no último dia 13. Vinte e cinco pessoas estavam dentro do prédio no momento da tragédia.

Ainda segundo o “Extra”, Israa havia deixado a bebê Malak com uma amiga que morava no porão do edifício para que ela pudesse entregar um pedido do seu negócio de cosméticos.

Três pessoas tiveram a prisão decretada por conexão com o desabamento.

Desabamento em São Paulo

Um desabamento dentro de uma empresa de contêiner deixou nove pessoas mortas e 31 feridas na última terça-feira (20), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Desabamento em empresa deixou 9 mortos e 31 feridos, em Itapecerica da Serra (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente foi notificado por volta das 9h, na Estrada Ferreira Guedes. Equipes da Defesa Civil, PM (Polícia Militar) e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para auxiliar nos trabalhos.

Segundo a major do Corpo de Bombeiros Luciana Soares, cerca de 64 trabalhadores estavam em uma reunião no auditório de um galpão da empresa quando a laje veio ao chão.

O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos) visitavam a empresa no momento do desabamento. Ambos ficaram feridos.

