Mãe se enfurece ao saber que o filho está sendo agredido por um colega de classe

Uma mãe está revoltada com a escola de seu filho depois que a atitude de outro estudante passou a impactar no aprendizado da criança. Segundo ela, o menino demonstra comportamentos agressivos quando colocado próximo ao seu filho, mas os professores insistem em mantê-los sentados lado a lado.

Conforme a publicação, realizada pela mulher no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, seu filho, tímido e quieto, é considerado como uma boa influência para os demais estudantes e por este motivo acaba sendo colocado lado a lado com crianças bagunceiras.

De forma anônima ela relata: “Ano passado meu filho foi colocado lado a lado com um menino perturbador que batia nele o tempo todo. Ele exigia respostas, o distraía com socos e empurrões, chutava sua cadeira e ficava tossindo e soprando em seu rosto”.

“Depois de muito insistir com a escola, e comprovar que meu filho estava ficando desmotivado de estudar por conta do ocorrido, foi que eles tomaram uma providência”.

As coisas se complicaram novamente

Segundo a mulher, tudo ia bem até que o novo ano letivo começou e os problemas com a criança em questão voltaram a acontecer.

“Meu filho agora está no sexto ano e estava feliz porque ficou sentado ao lado de seu amigo. No entanto, isso não durou uma semana. Os professores trocaram o amigo dele de lugar com aquele menino bagunceiro porque acharam que meu filho, quieto e tímido, seria uma boa influência para ele”.

“Ele pode até mesmo ter um comportamento exemplar, mas agora meu filho está sendo assediado e agredido durante as aulas e os professores afirmam que não viram nenhum comportamento deste tipo por parte do menino”.

“É errado pedir para que meu filho mude de lugar? Sei que eles precisam ser resilientes, mas não nessa situação! É injusto ele se sentar ao lado de uma criança bagunceira que lhe causa danos e gera ansiedade só porque ele tem um bom comportamento”, desabafa a mãe.

Para os usuários da plataforma, ela deve insistir com a escola e conversar sobre a situação: “Você não pode exigir que ele se sente ao lado do amigo, mas pode exigir que ele não fique ao lado do menino que o agride”.

“Eu não toleraria isso e exigiria que meu filho fosse transferido para outro local da sala. Também pediria uma maior atenção para a outra criança”, comentou outra pessoa.