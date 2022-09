Homem enfurece a noiva ao cantar parabéns para o filho em um restaurante

Uma mulher decidiu desabafar depois de passar por uma “situação constrangedora” durante um jantar em comemoração ao aniversário de cinco anos do filho de seu noivo. Segundo ela, o companheiro a deixou desconfortável no momento em que decidiu cantar parabéns para o filho no meio do restaurante.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher recorreu ao Reddit para compartilhar sua situação com os demais usuários da plataforma e pedir a opinião de outras pessoas sobre o ocorrido.

De forma anônima ela revela: “Eu e meu noivo estamos juntos há 1 ano e meio. Ele tem um filho de cinco anos com sua ex-namorada, mas não tem um acordo de custódia oficial. O filho dele está passando a maior parte do tempo com a gente porque a mãe está doente”.

Segundo ela, o menino completou cinco anos poucos dias atrás, e os três saíram para comemorar em um jantar. “Parecia um lugar legal, mas achei um pouco inadequado para a ocasião por ser um lugar caro”.

“Depois de jantar, me surpreendi ao receber o bolo de aniversário, pois pensei que íamos cortar o bolo e cantar parabéns em casa. Não tive problemas com isso até que meu noivo começou a cantar parabéns para o filho no meio do restaurante”, revela a mulher.

Ela se sentiu desconfortável!

Desconfortável com a situação, a mulher afirma ter até mesmo “deixado o prato cair” uma vez que o noivo não poupou esforços para cantar parabéns para o filho. “Fiquei envergonhada e continuei sussurrando para ele parar, mas ele me ignorou completamente”.

“Sei que meu futuro enteado estava animado e um pouco ativo demais, mas isso não é bom em um local público. Esperei alguém do restaurante impedir a comemoração, mas ninguém o fez, pelo contrário, até se ofereceram para ajudar a gravar! Congelei e fiquei atordoada e irritada”.

Em seu relato, a mulher conta ter se irritado ainda mais com o fato de seu companheiro não perceber que ela estava “envergonhada” com a situação. “Ele me perguntou o que eu tinha de errado e eu só disse um ‘obrigada por finalmente perceber’”.

“Ele ficou chocado e disse não entender o motivo de eu estar envergonhada. Disse a ele que poderíamos ter feito isso em casa e ele encarou isso como eu dizendo que tenho vergonha dele e do filho. Ele disse que a mãe do menino está doente e que ele estava fazendo tudo o que podia para animá-lo e que ninguém, exceto eu, teve problemas com isso”, conta a mulher.

Ela então revela que não teve mais notícias de seu noivo desde o ocorrido e que agora teme que ele cancele o casamento. Para os usuários do Reddit, o homem está em seu completo direito.

“Ele estava alegre e cantava parabéns para o filho, tentando animar o menino enquanto a mãe dele está doente. Você se sentiu envergonhada por um momento afetivo entre pai e filho, não me parece que você seja uma boa pessoa para estar em um relacionamento que envolva crianças”, comentou uma pessoa.

“Não é embaraçoso cantar parabéns para uma criança. O que é vergonhoso é você ficar irritada com uma pessoa cantando parabéns para uma criança na mesma mesa que você”, comentou outra.

“O menino tem 5 anos, mas que está agindo como criança é você. Você deveria ser grata por ter um namorado que se importa com o filho e deixa claro que o ama”, finalizou uma terceira.