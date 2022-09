Golden retriever ‘enfrenta’ formiga que tentou ‘morder’ seu nariz; veja vídeo que encantou a web

Uma “briga” entre um golden retriever e uma formiga viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o cão aparece deitado, quando o inseto se aproxima e vai direto tentar “morder” seu nariz. O grandão se defendeu e espantou a pequena rival, mas logo depois ela retornou e, mais uma vez, partiu para o ataque (veja no vídeo abaixo).

O vídeo fofo mostra quando o cão percebe que a formiga se aproxima e fica em alerta. Quando ela chega perto do seu nariz, ele reagiu e a afastou, sem machucar o inseto. Mas logo depois a formiga volta e, de novo, parte para cima dele.

No áudio, a narração diz que o doguinho estava em paz, quando a formiga apareceu e queria morder seu nariz. Foi aí que ele se defendeu. Depois que ela voltou e, mais uma vez, foi embora, ele ficou à espreita, planejando uma revanche. “Então, quando ela foi embora, fiquei escondido esperando ela voltar para morder o [nariz] dela também”, destacou a legenda.

A cena, publicada por Aline Bueno em seu perfil no Tik Tok, rapidamente fez sucesso entre os internautas. As imagens já somam mais de 216 mil visualizações, além de mais de 32 mil curtidas.

Nos comentários, muita gente se derreteu com a briga mais fofinha da internet. “Quanta inocência, que briga mais fofa”, escreveu um internauta. “Coisa mais linda do mundo”, escreveu outro. “Não tenho maturidade para isso”, opinou mais um seguidor.

Obsessão por ‘Crocs’

A cadela Hooch é apaixonada por calçados “Crocs”. Segundo o site “The Dodo”, animal é conhecido por ter facilidade em fazer amizade com outros animais, principalmente com cachorros minúsculos. Entusiasta e enérgica, ela possui a marca registrada em suas patinhas fofas.

Cachorro ‘gigante’ possui obsessão pelo uso de ‘Crocs’: ‘Ele os ama’ (Holly Smith/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Ela, muitas vezes, usa botas para proteger suas patinhas enquanto está do lado de fora. Contudo, o uso de ‘Crocs’ passou a fazer parte de sua vida quando sua dona, Holly Smith, encontrou um anúncio na internet. Naquele instante, ela sabia precisava comprar um par a Hooch, nem que fosse para uma sessão de fotos.

Os planos do uso dos calçados foram prolongados assim que a mulher percebeu a paixão de seu pet em relação aos calçados. “Ela ficou instantaneamente animada quando eu os coloquei, e tivemos que fazer um teste de caminhada”, disse Holly.

Ao estrear seu novo par de calçados do lado de fora, a cadelinha criou um vício no uso de ‘Crocs’. O pet está disposto a praticar qualquer tipo de atividade com os pares azuis nas patinhas, seja para sessão de fotos ou qualquer outra coisa. “Ela os ama”, disse Smith. “Ela recebe atenção extra ao usá-los”, destacou a dona.

LEIA TAMBÉM: