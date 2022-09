Ela decidiu manter o sobrenome do ex após o divórcio, mas ele não concordou

Uma mulher decidiu pedir conselhos na internet após ser criticada pelo ex-marido. Segundo seu relato, ela optou por não retirar o sobrenome do ex de seu registro, uma vez que conquistou reconhecimento profissional sendo reconhecida por ele.

Conforme a publicação feita por ela no fórum online Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, o ex-marido não ficou contente em saber que ela decidiu manter o sobrenome dele justificando ser conhecida por ele em seu ramo profissional.

“Recentemente meu divórcio foi finalizado, mas já estou separada do meu ex há algum tempo. Pela manhã recebi uma mensagem dele me questionando sobre o motivo de ainda estar com meu sobrenome de casada no perfil do LinkedIn”, conta a mulher.

“Eu respondi a ele que não pretendo mudar o sobrenome para meu nome de solteira e segui em frente. Pouco tempo depois eu recebi diversas mensagens abusivas dele me ofendendo por ter feito essa opção”.

Ela ficou inconformada com a atitude do ex

Segundo relato, as mensagens agressivas do homem a deixaram assustada, uma vez que o sobrenome em questão é extremamente comum. Explicando melhor a situação, a mulher revela:

“Nós não temos filhos, mas sou bem conhecida no meu ramo profissional e as pessoas costumam usar meu nome de casa. Não é um nome incomum, então não sinto que seja vinculado especificamente a ele”, conta.

“Desde que nos separamos eu me mudei, então ele não tem mais contato direto comigo. Fora isso, mudar o nome após o casamento já é algo complexo, então por todo o estresse que passei com o divórcio eu prefiro não me incomodar com uma nova mudança”.

“Eu aprendi a gostar do nome e me sinto ‘eu’ ao mantê-lo pois nunca gostei do meu sobrenome de solteira. Estou até mesmo em um novo relacionamento e meu novo companheiro está ok com tudo isso” finaliza.

Para os usuários da plataforma, o ex-marido da mulher está exagerando: “Você é a única pessoa que pode decidir como você quer ser chamada”, comentou uma pessoa.

“Esse é o nome pelo qual você é reconhecida profissionalmente, não é da conta dele. Você pode sugerir que ele mude de nome se isso o incomoda”, comentou outra pessoa.

Outra pessoa compartilhou uma experiência parecida: “Eu faria o mesmo caso me separasse do meu marido. Meu sobrenome de solteira era comum e sem graça e eu tenho meu nome de casada há anos. Parece que é meu nome e foi com ele que construí minha carreira profissional”.