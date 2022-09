Cachorro ‘gigante’ possui obsessão pelo uso de ‘Crocs’: ‘Ele os ama’ (Holly Smith/Reprodução/Extraído do The Dodo)

“Fofura dobrada” é o termo que o cãozinho apaixonado por ‘Crocs’ merece. Aliás, de cãozinho Hooch não possui nada. A cadela é um animal gigantesco, mas adora usar o par de calçados que combinam super com sua doçura. Relato extraído do portal The Dodo.

O animal é conhecido por ter facilidade em fazer amizade com outros animais, principalmente com cachorros minúsculos. Entusiasta e enérgica, Hooch possui a marca registrada em suas patinhas fofas.

Ela, muitas vezes, usa botas para proteger suas patinhas enquanto está do lado de fora. Contudo, o uso de ‘Crocs’ passou a fazer parte de sua vida quando sua dona, Holly Smith, encontrou um anúncio na internet. Naquele instante, ela sabia precisava comprar um par a Hooch, nem que fosse para uma sessão de fotos.

Uso constante do par de calçados

Os planos do uso dos calçados foram prolongados assim que a mulher percebeu a paixão de seu pet em relação aos ‘Crocs’.

“Ela ficou instantaneamente animada quando eu os coloquei, e tivemos que fazer um teste de caminhada”, disse Holly Smith, mãe de Hooch, ao The Dodo.

Ao estrear seu novo par de calçados do lado de fora, a cadelinha criou um vício no uso de ‘Crocs’. O pet está disposto a praticar qualquer tipo de atividade com os pares azuis nas patinhas, seja para sessão de fotos ou qualquer outra coisa.

“Ela os ama”, disse Smith. “Ela recebe atenção extra ao usá-los.”

Pode ter certeza de que Hooch continuará recebendo toda a atenção e carinho que merece. Embora tenha apenas um par de ‘Crocs’, esta talvez seja sua primeira aquisição de muitas. Contudo, o animalzinho só pensa em aproveitar o presente no momento, sem tirar o par de calçados que realçam a fofura de suas patinhas.