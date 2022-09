Um usuário do TikTok que diz ser um ‘viajante do tempo’ afirma ter voltado a 2022 para levar oito pessoas selecionadas aleatoriamente ao ano de 2906 em uma tentativa de salvar o mundo.

O usuário @timevoyaging compartilha frequentemente vídeos com uma lista de desastres naturais catastróficos que as pessoas ao redor do mundo enfrentarão até 2024 se a crise climática não for evitada, como detalhado pelo site Daily Star.

Agora, o usuário afirma que tem planos de levar alguns selecionados para o futuro para ver o “caos e estragos” causados pelos humanos, na esperança de que, quando retornarem ao seu próprio tempo, possam evitá-lo.

“Em menos de 6 meses, 8 pessoas aleatórias que eu vou escolher irão para o ano de 2906. Eles verão o caos e o caos que a humanidade causou e impedirão quando retornarem”.

‘Viajante do tempo’ afirma que pessoas serão escolhidas aleatoriamente para visitar o futuro; previsões apocalípticas

“Isso não apenas provará que sou um viajante do tempo, mas também lhe dará a chance de ver o futuro.”

Ainda de acordo com as informações, nos comentários, os usuários pareciam divididos sobre acreditar ou não nas alegações, já que alguns pareciam animados com a perspectiva de ir para um momento diferente.

Um usuário disse: “Eu adoraria. Acho que seria interessante e informativo, mas gostaria de voltar a este momento”, enquanto um segundo acrescentou: “Se for real, o que acontecerá em 31 de outubro de 2022″.

Texto com informações do site Daily Star