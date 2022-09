Tumor de 46 kg retirado de mulher no RJ pode entrar para Guinness Book

Tumor de 46 kg retirado de mulher no RJ pode entrar para o Guinness Book Imagem: Pexels

O tumor de 46 quilos que foi retirado de uma mulher em Itaperuna, no Rio de Janeiro no dia 31 de agosto, pode entrar para o Guinness Book como o maior tumor já retirado de uma pessoa viva.

De acordo com o UOL, o tumor ultrapassou o recorde que havia sido registrado. “Na revisão da literatura não foi encontrado um mioma maior retirado de uma paciente. Até então, o maior tinha 45,5 kg. No Guinness Book, há o relato de um tumor de 30 kg na Índia”, diz Glaucio Boechat, médico-cirurgião responsável pela operação de emergência.

Mulher convivia com tumor de 46 kg (Reprodução/Instagram)

Onze dias após a cirurgia para a retirada do tumor, a paciente que era natural de Minas Gerais, tinha 45 anos,1,53 metros de altura e estava pesando 150 quilos, veio a falecer, após uma parada cardíaca. Contudo, o especialista explica que, após a retirada, a mulher se sentiu aliviada. “Vivemos dias de luto após a perda da paciente. Porém, deixo aqui o relato que, com a graça de Deus, a paciente me relatou que sentiu alívio por poder respirar melhor e conversar.”

Após o resultado da biópsia, foi constatado que se trata de um mioma, um tumor que cresceu no útero formado por tecido muscular. Segundo Boechat, a paciente convivia com o tumor há cinco anos.

“Foi o maior tumor que eu operei e certamente um dos maiores que alguém já operou. Não é todo dia que se faz uma cirurgia de um tumor desse tamanho”.

O médico ainda comentou sobre a importância de não deixar nenhum sintoma passar. “Ao primeiro sinal, procure auxílio médico, visando um diagnóstico precoce, possibilitando ao profissional buscar intervenções enquanto há controle no processo evolutivo da doença”, finaliza.

