Mulher doa colar que ganhou do marido para amiga e lamenta: ‘Todo mundo está com raiva de mim’

Uma mulher usou um fórum da internet nesta terça-feira (20) para desabafar sobre atitude tomada. Através do nome de usuário u/pluto902 no Reddit, a autora contou que sua amiga não tinha um colar para combinar com o vestido, então ofertou a ela um dos seus.

“Ela continuou me dizendo o quanto ela amava o colar, então eu disse que poderia ficar com ele, já que nunca o uso de qualquer maneira”, contou.

De acordo com a mulher, o colar foi ofertado há quatro meses. Contudo, a amiga o utilizou em uma festa recente e despertou a curiosidade dos parentes da autora do relato.

“Minha cunhada mencionou que eu tinha um colar exatamente assim. Minha amiga contou sobre eu ter dado [o colar] a ela”, disse. A cunhada até mesmo elogiou sua atitude generosa.

O problema chegou quando a irmã de seu marido contou para toda a família sobre a generosidade de ofertar o acessório.

“Agora meu marido está exigindo que eu pegue o colar de volta. Todo mundo está com raiva de mim e não entendo qual é o problema” desabafou. “Eu disse a ele que não posso pedir o colar de volta, já que minha amiga claramente o ama muito. Mas [meu marido] falou que tenho uma semana para recuperá-lo ou ele mesmo o recuperaria, além de pensar duas vezes antes de me dar qualquer coisa de agora em diante.”

Divisão de opiniões na seção de comentários

Na rede social, os redditors deixaram suas impressões na seção de comentários. O texto mais votado criticou a atitude da autora do relato, dizendo o seguinte:

“Mesmo se você disser que isso não era uma herança de família, era claramente algo precioso para ELE, que ele deu a VOCÊ, e provavelmente muito caro, e entregando para seu amigo sem ao menos avisar antes (quatro meses e está claro que você não tinha nenhuma intenção de contar a ele porque seu amigo o fez) foi insensível”, escreveu.

Houve usuários que discordaram da crítica anterior, afirmando não ter problema em repassar um presente não utilizado.

“Recebi presentes de pessoas que, embora eu aprecie o esforço, o item em si não é algo que eu uso. Se algo estiver intocado por um tempo e um amigo gostar, eu dou a ele. Se alguém receber um presente importante, herança de família, tudo bem. Fica na minha estante porque é importante, mas mesmo assim... se alguém gostou TANTO e eu não estou usando, por que guardá-lo?”, pontuou um deles na plataforma.

