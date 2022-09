Menina de 5 anos chora de felicidade ao achar figurinha de Neymar; confira o vídeo aqui

Uma menina de apenas 5 anos chamou atenção nas redes sociais após chorar de felicidade ao achar a figurinha do atacante Neymar do álbum da Copa do Mundo 2022.

Em um vídeo publicado no TikTok, a mãe da garotinha, Marluce Volpi, mostra Laura abrindo os pacotinhos. Ela alerta para o fato de que talvez a figurinha tão desejada do craque não venha.

“Filha, não vai vir o Neymar nisso”, disse Marluce.

Otimista, a menina rebate: “Vai!”, afirma imediatamente.

Ao abrir a embalagem e encontrar o cromo tão desejado de Neymar, Laura fica em choque e começa a chorar de emoção.

Assista:

Neymar e suas figurinhas

O craque Neymar fez inveja a seus seguidores ao compartilhar em seus stories do Instagram diversas figurinhas raras dele mesmo do álbum da Copa do Mundo.

Os cromos exibidos pelos jogador no último dia 12 eram dos mais diversos tipos, nas versões bordô, bronze, prata e ouro.

“Aceito propostas”, escreveu Neymar, brincando ao se referir aos altos valores pagos por quem deseja conseguir as figurinhas “quase impossíveis” e completar o álbum.

Neymar posta figurinhas raras dele mesmo (Reprodução/ Instagram @neymarjr)

Vale dizer que as chamadas figurinhas raras são um verdadeiro sonho de consumo atual. O adesivo de Neymar é um dos mais cobiçados, podendo ser comercializado a nada menos do que R$ 9 mil, mas não é o único.

Um levantamento realizado pelo site “TecMundo” elencou as figurinhas mais difíceis de encontrar. Veja abaixo:

Almoez Ali (Catar);

Alphonso Davies (Canadá);

Christian Eriksen (Dinamarca);

Cristiano Ronaldo (Portugal);

Dusan Vlahovic (Sérvia);

Gavi (Espanha);

Giovanni Reyna (EUA);

Guillermo Ochoa (México);

Heung-Min Son (Coreia do Sul);

Jude Bellingham (Inglaterra);

Kevin de Bruyne (Bélgica);

Kylian Mbappé (França);

Lionel Messi (Argentina);

Luis Suárez (Uruguai);

Luka Modric (Croácia);

Neymar Jr (Brasil);

Raphaël Varane (França);

Robert Lewandowski (Polônia);

Ryan Gravenberch (Holanda);

Sadio Mané (Senegal).

