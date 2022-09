Mãe decide expulsar a filha de casa após a jovem esquecer o ferro ligado

Uma mãe está sendo duramente criticada depois de considerar expulsar a filha adolescente de casa. Segundo ela, a jovem deixou o ferro de passar ligado levando a uma situação potencialmente perigosa.

Conforme a publicação feita pela mãe no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, ela está tentando melhorar seu relacionamento com a filha adolescente, que foi criada pelos avós e a vê como uma “irmã”.

“Meus pais achavam que eu não tinha condições de criar uma filha, então a criaram e assumiram os papéis de seus pais. O pai da minha filha nunca fez parte da vida dela e, mesmo sabendo que sou sua mãe, ela me trata como uma irmã”, revela a mulher.

Segundo relato, as duas estavam vendo melhoras em sua relação, mas um hábito da jovem pode ter feito tudo sair do controle. “A maior parte do tempo ela é um amor de pessoa, mas ela tem o hábito de deixar luzes e aparelhos eletrônicos ligados por onde passa. Se ela entrar em uma sala e acender a luz, ela não irá apagar depois de sair da sala”.

“Acaba sendo cansativo falar sobre isso com ela, pois sempre que chamo sua atenção ela dá risada e conta sobre como tem uma memória ruim e já se esqueceu de desligar coisas até mesmo na casa de amigos”.

Ela não sabe como lidar com a situação

Conforme conta a mãe, o comportamento da filha chega a ser tão repetitivo que ela acredita que a jovem possa estar agindo de maneira proposital para irritá-la.

“Ontem ela decidiu sair com os amigos e deixou o ferro ligado. Eu só descobri quando o filho do meu vizinho, do qual tomo conta, me contou que o ferro estava quente”!

“Quando ela chegou a chamei para conversar e expliquei a situação e as consequências que poderiam ter acontecido. Disse sobre risco de lesões e também o risco de incêndio. Ela disse ok, pediu desculpas e fez exatamente a mesma coisa hoje de manhã”, revela a mulher.

Ela então revela que a filha está morando com ela há duas semanas, mas que diante da situação ela está reconsiderando. “Ela deveria ficar dois meses comigo, mas estou pensando seriamente em mandá-la de volta para a casa dos meus pais. Devo fazer isso?”.

Para os usuários do Reddit, essa atitude pode fazer a última chance de estabelecer um vínculo entre mãe e filha fracassar. “Sua filha parece adulta, mas é uma criança. Converse com ela, discuta as consequências e verifique sempre que ela usar o ferro”.

“Você deve ensiná-la que se pegar uma coisa deverá utilizá-la e depois guardá-la no devido lugar”, comentou outra.