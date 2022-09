Mãe de filho autista pede a vizinho para não estacionar em vaga: ‘ele é destrutivo’

Um homem está viralizando nas redes sociais por conta de um bilhete que recebeu de sua vizinha, pedindo para não estacionar na vaga em que seu carro tinha sido deixado por sua esposa.

O recado foi dado por uma mãe de uma criança dentro do espectro autista. Ela colocou um pedaço de papel debaixo do limpa para-brisas do carro, explicando o caso de seu filho.

Segundo ela, a criança teria uma atitude impulsiva ao ver o carro parado especificamente naquela vaga. Contudo, o que fez o bilhete viralizar foi o tom “sincerão” da mãe.

Veja:

“Por favor note, o nosso filho é impulsivo e destrutivo. Desde que se mudou, desenhou no meu carro, atirou pedras para a frente do prédio que bateram num carro que estava estacionado onde este está e partiu uma janela. Também atirou vários artigos da varanda”.

“Eu, como responsável por uma criança com transtorno do espectro do autismo (TEA), posso apenas tentar antecipar-me. Por favor, só estacione aqui se estiver disposto a aceitar danos no seu carro”.

O caso aconteceu no Reino Unido e foi compartilhado pelo usuário mildlyinfuriating do Reddit, na semana passada. Desde então, a postagem já recebeu mais de 9 mil comentários, tanto de pessoas que elogiaram a honestidade da mãe, quanto de quem não gostou muito do tom.

O autismo

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), estima-se que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) atinge uma em cada 160 crianças. Já a ONU diz que são mais de 70 milhões de pessoas que vivem com o autismo mundialmente.

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas não pode ser chamado de doença. Descubra aqui mitos e verdades relacionadas ao autismo.

Leia também: Avô e neto protagonizaram momento fofo em casamento de Santa Catarina e viralizaram