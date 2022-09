Homem que sonhou estar sendo traído tenta matar esposa e acaba preso

Há sonhos que parecem bem reais. Recentemente, um homem que mora em Planaltina, em Goiás, viveu uma dessas experiência, mas, já acordado, acabou tomando atitudes que lhe renderam um mandado de prisão. Ele teria tentado matar a esposa a facadas após sonhar que havia sido traído por ela.

Segundo a apuração do portal de notícias “UOL”, o caso aconteceu no começo de agosto, mas só agora veio à tona.

O suspeito, de 37 anos, era casado com a vítima há 13. Após sonhar com a suposta traição, ele acordou a mulher e perguntou se ela tinha sido infiel a ele. A vítima negou e voltou dormir. Só que o homem não se contentou com a resposta e resolver se vingar. Pegou uma faca e a golpeou diversas vezes no pescoço, clavícula e nas mãos.

A vítima conseguiu correr e foi atendida em um hospital da região. Já o homem foi preso de forma preventiva. Ele já tinha passagens pela polícia por um homicídio e um homicídio tentado. Agora, deve responder por tentativa de feminicídio.

E por falar em agressão...

A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, foi agredida por um homem enquanto lavava uma calçada em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele se aproximou, pegou a mangueira que ela usava com violência e a molhou. A mulher caiu no chão e machucou um dos joelhos.

Video 1: Homem covarde agride a faxineira de um condomínio por desperdiçar água em BH. Video 2 - pic.twitter.com/dn7bZVzPPb — Tati Cruz (@Taticru79846829) September 17, 2022

No dia em que foi atacada, a faxineira procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. No sábado (17), passou por um exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).

O autor das agressões, que já tem histórico de outros crimes, foi identificado e será intimado a depor. O nome dele, no entanto, não foi divulgado.

