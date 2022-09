Avô se recusa a ir ao batizado da neta e justifica: ‘simplesmente não quero ir’

Uma mãe ficou completamente frustrada com a atitude de seu sogro, que se recusou a comparecer ao batizado da neta simplesmente por “não quer estar lá”.

Segundo seu desabafo, compartilhado no Mumsnet e publicado pelo The Mirror, o comportamento do homem foi considerado estranho uma vez que, em ocasiões anteriores, ele chegou a comparecer ao batizado de outros netos.

Confusa, ela teme ter feito algo que abalou sua relação com os pais de seu companheiro: “Na minha opinião a justificativa dele é bizarra. Não é o fato de ele não querer ir, mas a forma como ele disse, sem rodeios, que não quer estar presente lá”.

“Eu entendo que existem alguns eventos dos quais nós não queremos participar, mas a etiqueta implica em recusar um convite de forma adequada e diplomática, não um simples ‘não quero ir’. A forma como ele disse isso pareceu uma tentativa direta de ofender alguém intencionalmente”, explica a mãe.

Ela não aceitou a justificativa do sogro

Sem saber como lidar com a forma como o sogro justificou sua falta de interesse em presenciar o batizado da neta, a mulher está se questionando sobre conversar, ou não, com o homem para entender os motivos que o levaram a tomar tal decisão.

No entanto, seu marido não concorda e afirma que ela “está fora de si” e “esquecendo do foco do evento”, que é a filha, e não ela.

Algumas pessoas do fórum decidiram tentar aconselhar a mulher de diversas formas: “Tente dizer ao seu marido que acredita que o pai dele possa ter algum motivo oculto para não comparecer ou que algo esteja acontecendo e que você se preocupa com isso. Ele perdeu a fé? Teve algum desentendimento com outros familiares? Tem medo de estar em público? Ou algo do tipo”.

Leia também: Noiva se irrita após sogra mudar o foco do casamento para o funeral da Rainha

“Seu marido pode ter sido informado sobre o motivo real e não ter compartilhado isso com você por um pedido do pai. Nesse cenário, ser rude é melhor do que quebrar a confiança do pai e revelar o motivo”, comentou uma pessoa.

“É rude da parte dele agir assim. É a neta dele e ele deveria fazer algum esforço”, comentou outra pessoa que simpatizou com a história da mulher.