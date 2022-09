Após ser acusado de assédio, homem apanha de irmãs da vítima; vídeo

Um homem de Bragança, cidade localizada no estado do Pará, foi acusado de assediar sexualmente uma jovem enquanto ela dormia e por tal motivo foi agredido pelas irmãs da vítima que estavam no local. O fato aconteceu no último sábado (17).

Segundo informações levantadas, a mulher despertou com o sujeito, cuja identidade não foi revelada, aproveitando o momento de vulnerabilidade e praticando o abuso, então, imediatamente gritou pedindo auxílio e alertando a família do que estava acontecendo.

Como reação, os familiares da vítima, um grupo de mulheres, se uniram e começaram a agredir o homem, registro este que foi divulgado nas redes sociais.

Ao analisar a gravação, pode-se acompanhar toda a ação protagonizada no qual o grupo de mulheres ataca o sujeito com chutes e socos, em um cenário de gritaria e ira.

Não foram revelados detalhes se a vítima e seus familiares pretendem prestar queixa do ocorrido à polícia e nem sobre a atual localização do homem que aparece nas imagens.

⚠️⚠️⚠️ ALERTA IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️ Ressaltamos que o conteúdo presente no vídeo é violento e demonstra uma situação de agressão física.

Para ver o registro que também foi divulgado no Twitter basta que clique aqui!

