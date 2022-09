Após anunciar pausa, Luva de Pedreiro reaparece nas redes sociais e avisa: “Vamos voltar mais fortes”

O influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, voltou a aparecer nas redes sociais depois que anunciou uma pausa na carreira. Ele fez uma postagem em seu Instagram, ao lado de dois jovens que o ajudam na produção dos vídeos, e avisou: “Vamos voltar mais fortes”.

Luva surpreendeu os seus mais de 18,4 milhões de seguidores ao avisar, no último dia 13, que não iria mais trabalhar como influenciador digital. Na ocasião, ele explicou que a pausa foi uma opção sua. “Vou viver minha vida normal e sossegado daquele jeito”, disse ele.

Dias depois, ele voltou e rebateu críticas que recebeu após anunciar a pausa. Na ocasião, ele ressaltou que a decisão não foi por falta de conteúdo. Ele citou, inclusive, que fez dois comerciais que ainda serão exibidos durante a Copa do Mundo do Qatar.

“Fala, minha tropa! Todo mundo está falando aí que eu parei de fazer vídeo foi porque eu não tenho mais conteúdo, não tenho vídeo para postar. Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vai passar agora no mês da Copa do Mundo. Vai passar em todas as televisões do mundo, e o cara da Luva de Pedreiro vai estar no meio. É porque eu decidi mesmo parar”, afirmou ele na postagem.

Depois disso, o rapaz voltou às redes sociais mais uma vez para negar uma suposta ruptura de contrato com a equipe do ex-jogador de futsal Falcão e assinatura com os agentes do tiktoker Khaby Lame. A notícia havia sido divulgada na coluna do jornalista Léo Dias, do site “Metrópoles”.

“Agora vem o Léo Dias dizer que eu estou sem Falcão. Que mentira é essa, rapaz? É tudo mentira. Não estou com o empresário do Khaby. O cara não pode ficar quieto e sossegado, não? É tudo mentira o que ele está dizendo”, disse Luva em uma live transmitida em sua conta no Instagram.

Retomada da carreira?

No último domingo (18), Luva voltou a aparecer em seu Instagram, quando agradeceu pelo apoio de seus companheiros e deixou claro que, em breve, deve voltar à ativa.

“Eu nunca estive sozinho, obrigado meu Deus. Vamos voltar mais fortes, a vida é uma aprendizado, segura a tropa agora!!!”, escreveu o influenciador.

Também no domingo, ele visitou o Estádio Allianz Parque, onde acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1 a 0. Luva esteve no camarote ao lado da presidente do clube, Leila Pereira, onde posou para fotos usando a camisa do time.

Leila fez uma postagem em seu perfil no Instagram e logo o assunto repercutiu, ainda mais pelo fato do influenciador aparecer usando uma camisa da Puma, já que ele assinou contrato de exclusividade com a Adidas.

Em entrevista ao site UOL, Luva de Pedreiro também falou sobre uma grande ação publicitária da qual participa e destacou que ‘10 bolas de ouro’ estão envolvidas no projeto. Assim, ele garantiu que ficará “três anos em alta” após a publicação desse material.

“Mês passado, eu fiz uma gravação que nunca aconteceu na história do Brasil. Vai sair em todo o lugar, com os maiores do mundo. A dica que posso dar é que tem 10 Bolas de Ouro embrenhadas aí no meio. São duas pessoas que juntas somam essas 10 premiações. E eu estou aí no meio”, revelou Iran.

Quem é “Luva de Pedreiro”

“Luva de Pedreiro” é o influenciador digital do mundo de futebol mais famoso do Brasil. Nascido em Quijingue, a 322 quilômetros de Salvador, na Bahia, ele se tornou conhecido após viralizar em vídeos em que aparecia marcando alguns gols em um campo de várzea e por comemorar com o bordão: “Receba!”.

O nome “Luva de Pedreiro” faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. As comemorações a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola, e já foram replicadas por jogadores famosos como Neymar, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo.

Em junho passado, logo após estourar, “Luva de Pedreiro” fez um desabafo durante uma live e disse, pela primeira vez, que ia dar uma pausa na carreira. Na ocasião, ele deixou claro o rompimento do contrato com o ex-empresário Allan Jesus, com quem trava uma disputa na Justiça.

“Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já”, disse. “Um abração para vocês aí. Nesses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Pô. Seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. Fod... o resto é o resto”, disse Iran, na época.

