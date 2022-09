Amizade improvável: Gato e rato são flagrados ‘brincando’ no Tocantins

Uma amizade improvável chamou a atenção nas ruas de Palmas, no Tocantins, e foi parar nas redes sociais. Um gato e um rato foram vistos “brincando”, sem demostrar a agressividade que se esperaria entre os dois inimigos naturais.

Segundo reportagem do “UOL”, o vídeo foi gravado por volta das 8h da última segunda-feira (19) na Arse 61. Os animais estavam, a princípio, em uma calçada.

No vídeo, é possível ver os dois correndo e parando em um trecho da rua, como que brincando. O gato chega bem perto do rato, mas não ataca. O rato, por sua vez, não parece estar muito empenhado em fugir do gato, como se não notasse verdadeiro perigo.

Assista aqui ao vídeo que viralizou:

Gato e rato são flagrados 'brincando' em rua de Tocantins pic.twitter.com/BBxx6a2b5n — Babilônia (@hamudaniel19) September 20, 2022

Gato dançarino

O gato Seamus, já famoso nas redes sociais, voltou a viralizar recentemente após aparecer “dançando” a música “Smooth Criminal”, de Michael Jackson.

No vídeo, que traz um compilado de imagens do felino, a edição fez com que ele entrasse perfeitamente na batida da canção.

Seamus aparece balançando a cabeça em uma cadeira na cozinha ou no momento em que entra pela porta dos fundos da casa da família, que vive na South Florida, nos Estados Unidos. Até o famoso passo “moonwalk” foi representado pela edição de imagens, fazendo com que os movimentos do gato fiquem sincronizados com a música.

O vídeo já foi visto mais de 2,2 milhões de vezes e soma mais de 131 mil curtidas. Nos comentários, os internautas se divertiram com a atuação do gato dançarino, que tem mais de 163 mil seguidores só no Instagram.

Assista à performance aqui:

