Vídeo que mostra criança dando beijo em fantasma no cemitério volta a se tornar viral

Um vídeo que mostra uma criança interagindo com um suposto fantasma voltou a se tornar viral nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver como a criança chega a dar um beijo em algo que não é captado pela câmera que filma o tumulo da sua família.

A gravação foi feita pela mãe da menina que mora na Virgínia, nos Estados Unidos, e percebeu que a menina começou a agir diferente durante uma visita ao cemitério.

“Fui ver o túmulo da minha irmã e isso aconteceu. Layona falou com minha mãe e se inclinou para beijá-la. Eu simplesmente não posso acreditar nisso. Descansem em paz meus amores Taneil, mamãe e papai”, escreveu Keyona Walker no Facebook.

Veja as imagens que são de 2020:

Nos comentários da gravação no YouTube, algumas pessoas se sentiram motivadas a dizer o que pensavam sobre as imagens e contar as experiências sobrenaturais que já tiveram.

Confira algumas delas:

“Minha avó sempre disse que os bebês estão mais conectados ao mundo espiritual... porque eles simplesmente o deixaram. Não tenho dúvidas de que ela viu alguma coisa. Tão feliz que foi uma experiência doce e pudemos testemunhar isso.”

“Quando minha filha era criança e estava sentada na mesa de jantar enquanto eu preparava o café da manhã, ela começou a acenar para algo do lado de fora, onde havia um deck e uma grande árvore pendendo sobre ele. Perguntei para o que ela estava acenando e ela disse: “Kyndall. Ela está sentada na árvore acenando para mim”. Kyndall era sua irmã mais velha, a irmã que ela nunca conheceu porque Kyndall morreu com um ano de idade antes de minha segunda filha nascer. Eu não duvidei do que ela estava vendo, e eu esperava poder ver o espírito da minha doce menina também. Mas não vi nada. Ela começou a chorar, tão chateada porque eu não podia ver sua irmã.”

“Pouco antes de começar o jardim de infância eu vi o espírito do meu primo andar na varanda estava com medo no começo, mas à medida que fui ficando mais velha (agora com 28 anos) e ainda penso nisso quero ver mais. Isso foi incrível para mim.”

“Minha tia tinha uma casa de esquina e tinha uma árvore grande, quando meu primo era mais novo ele sempre acenava para a árvore, e um dia minha mãe perguntou para quem ele estava acenando. Ele disse “a família na árvore”. Os adultos então pesquisaram e houve um acidente de carro, e aquela árvore tirou a vida de uma família. "