VÍDEO: Gatinho ‘dança’ perfeitamente ao som de Michael Jackson e viraliza nas redes sociais

O gatinho Seamus já é famoso nas redes sociais, mas voltou a viralizar após aparecer “dançando” a música “Smooth Criminal”, de Michael Jackson. No vídeo, que traz um compilado de imagens do felino, a edição fez com que ele entrasse perfeitamente na batida do hit (veja abaixo).

O vídeo mostra Seamus balançando a cabeça em uma cadeira na cozinha, ou no momento em que entra pela porta dos fundos da casa da família, que vive na South Florida, nos Estados Unidos. Até o famoso passo “moonwalk” do cantor norte-americano foi representado pela edição de imagens, fazendo com que os movimentos do gato fiquem sincronizados com a música.

O vídeo já foi visto mais de 2,2 milhões de vezes e soma mais de 131 mil curtidas. Nos comentários, os internautas se divertiram com a atuação do gatinho dançarino, que tem mais de 163 mil seguidores só no Instagram.

“Isso é uma obra de arte”, escreveu um seguidor. “Esse é o melhor vídeo que eu já vi”, destacou outro. “A edição do vídeo foi brilhante”, disse mais um internauta.

Meliante de geladeira

Um gato bem esperto aprendeu a abrir a geladeira de casa e viralizou. O felino foi pego no flagra pelo tutor Luan Lopes, que filmou toda a ação do “meliante” e a publicou no TikTok.

O vídeo mostra que, em cerca de um minuto, o gato siamês Tedy consegue abrir a porta do eletrodoméstico duas vezes. “Tive que filmar pra ver se era verdade”, disse Luan.

Primeiro o animal disfarça, deitando no chão da cozinha, apenas observando o local. Depois, ele decide agir. Com as patas dianteiras, o gato puxa a porta da geladeira. Apesar de ter um pouco de dificuldade inicialmente, ele não desiste. Chega a olhar para a câmera, mas parece não se sentir intimidado.

“Agora sim, vou fazer a festa! Uh uh uh”, escreveu Luan quando o gato finalmente entra a geladeira.

