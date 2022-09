VÍDEO: Caminhoneiro toma banho em torneira de posto após ser impedido de usar banheiro; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um caminhoneiro toma banho na torneira de um posto de combustíveis em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo o áudio das imagens, ele foi impedido de usar o banheiro do local para se higienizar e, em protesto, decidiu se limpar ali mesmo no meio das bombas de abastecimento (veja abaixo).

“Estamos em Chapadão do Sul, direto do posto que não libera para a gente tomar banho (...) essa é a realidade da vida do motorista. Estão todos [funcionários do posto] rindo da nossa cara agora. Não aparece um gerente aqui agora”, reclamou a pessoa que gravou o vídeo.

Em entrevista ao site Chapadão News, o responsável do Posto Novo Mato Grosso negou que os caminhoneiros tenham sido impedidos de usar o banheiro e destacou que os clientes têm direito a todos os serviços, incluindo o uso de chuveiros.

Ele também destacou que não há limitações para acesso ao banho, como a exigência de abastecimento dos veículos, mas disse que será implantando um serviço exclusivo para esse tipo de atendimento.

Após as reclamações dos caminhoneiros, o Procon-MS, órgão de defesa do consumidor, foi acionado e esteve no local. Uma vistoria técnica vai apurar o que aconteceu durante o atendimento aos motoristas.

‘Banho’ em ônibus

Moradores de Belém, no Pará, passam por poucas e boas quando precisam andar de ônibus pela Capital em dias chuvosos. Um vídeo que se tornou viral mostra os passageiros tomando um verdadeiro banho dentro do coletivo (veja abaixo).

O tiktoker Cristian Borcem, autor da postagem, transformou a situação precária do transporte público em humor, mostrando a rotina da linha 638-Pratinha/Presidente Vargas.

O ônibus retratado tem janelas faltando e infiltrações no teto, o que fez com que os usuários saiam dele mais molhados do que entraram. Tem quem chega a abrir guarda-chuva dentro do veículo, sem muito sucesso.

“Qual a qualidade do transporte público na cidade de vocês”, questiona o rapaz. “Chegar em casa só pra se enxugar, porque banho a gente já tomou”, brinca ele, em outro momento da gravação.

Durante toda a filmagem, é possível ver e ouvir as pessoas rindo e gritando dentro do ônibus.

