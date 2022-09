‘Presente de grego’: Cliente deixa gorjeta de US$ 3 mil e cancela depois o pagamento da conta

A garçonete Mariana Lambert, que trabalha no restaurante Alfredo’s Café, na Pensilvânia, mal acreditou quando checou o ticket de pagamento da conta de um de seus clientes e viu que ele tinha deixado uma gorjeta ‘estratosférica’.

A surpresa de Mariana não era descabida, afinal o cliente tinha consumido apenas US$ 13,25 (pouco mais de R$ 65) e a gorjeta que ele anotou na conta era de US$ 3 mil (R$ 15,5 mil).

O gerente do restaurante também ficou com a pulga atrás da orelha com o valor, mas o cliente, Eric Smith, lhe disse que fazia parte de um movimento com fins beneficentes que chamava ‘Tips for Jesus’.

“Significou muito para mim porque todo mundo está passando por dificuldades. Realmente tocou meu coração”, disse a garçonete na época.

Alfredo's Cafe (Reprodução)

NA JUSTIÇA

O problema é que a comemoração durou pouco. Poucas semanas depois o gerente do Alfredo’s Café, Zachary Jacobson, recebeu pelo correio uma mensagem da empresa de cartão de crédito dizendo que Eric estava contestado o valor da fatura.

A situação ficou ainda mais complicada porque o restaurante já havia adiantado a gorjeta para a garçonete, e ficou sem receber o dinheiro do Eric, que cancelou o pagamento na empresa de cartão.

“Nós pensamos que alguém estava realmente tentando fazer uma coisa boa. Não era”, disse Jacobson, que disse ter pensando inicialmente que tudo não passava de um mal entendido até conversar com o cliente.

Sem ter mais nada a perder, o restaurante resolveu levar o caso à Justiça para tentar reaver o dinheiro.