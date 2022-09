Noiva se irrita após sogra mudar o foco do casamento para o funeral da Rainha

Uma noiva revelou estar frustrada com a atitude de seus sogros durante a celebração de seu casamento. Segundo relato, eles optaram por assistir e comentar as imagens do funeral da Rainha Elizabeth II ao invés de participar ativamente da celebração do casal.

Conforme a publicação realizada pela noiva no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a família de seu marido segue em luto profundo pela morte da Rainha e até mesmo considerou a possibilidade de cancelar o casamento em respeito a ela.

Com o cancelamento fora de cogitação, a noiva se surpreendeu quando os pais, irmãos e demais familiares e convidados do noivo apareceram na cerimônia vestidos de preto, ao que seus sogros revelaram que era em “respeito ao luto”.

“Cerca de 70% dos convidados estavam vestindo roupas pretas, e eu fiquei profundamente chateada com isso, mas decidi ignorar a situação e seguir em frente. Até que descobri que esse foi um pedido da mãe do meu marido e que ela justificou dizendo que foi um ‘desejo nosso’ como forma de homenagear a Rainha”, conta a noiva.

A situação fugiu do controle

Continuando seu relato, a noiva conta que percebeu o “desaparecimento” de diversos convidados durante a recepção de seu casamento. “Minha madrinha foi procurá-los e voltou para me buscar. Eles estavam com meus sogros em uma outra sala onde assistiam as imagens da fila do funeral e faziam um ‘círculo de oração’, eles estavam ali, na recepção do meu casamento, chorando a morte da Rainha”.

“Educadamente eu perguntei se eles voltariam para a nossa primeira dança e minha sogra disse que não, pois estavam ocupados celebrando uma grande mulher, deixando claro que ela me considera um oposto”, revela a noiva.

Após o término da celebração, o casal sente que seu casamento foi completamente destruído e a mulher passou a se considerar culpada por não ter adiado a celebração. No entanto, os usuários do Reddit foram rápidos em dizer que ela agiu corretamente.

“Sua sogra mentiu para seus convidados para fazê-los comparecer ao casamento em trajes de luto. Isso é uma vaidade absurda por parte dela e ela é que merecia passar vergonha nesse dia”, comentou uma pessoa.

“Ela usou isso como uma desculpa para destruir seu casamento e se passar de vítima. Diga a ela que a Rainha Elizabeth II era alguém que vivia pela família e entes queridos e que ficaria envergonhada se soubesse da atitude de sua sogra em relação ao casamento do filho”, finalizou outra.