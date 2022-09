Menina que viralizou ao ser flagrada com sapos em cama ganha festa de aniversário temática; veja

A menina Lívia Gabriella da Silva, que viralizou nas redes sociais depois que foi flagrada deitada na cama e brincando com sapos, ganhou uma festa de aniversário especial para comemorar os três anos de vida. E adivinhem qual a temática escolhida? Sapinhos, claro!

O vídeo que deixou a pequena amante de anfíbios famosa na internet foi registrado pelo irmão dela, Pedro Henrique Mello, de 18, na casa em que moram, em Ituporanga, em Santa Catarina. Ele postou as imagens em seu perfil no Tik Tok e a cena já foi vista mais de 6,3 milhões de vezes.

A gravação mostra a menina deitada com os sapos sobre seu corpo na cama da mãe, Arisseles Hilleshein. Em seguida, a mulher entra no quarto e se espanta com a situação: “Meu Deus do céu, Lívia! O que é isso?”, disse ela.

O irmão contou que a menina passou a brincar com sapos que aparecem no quintal desde o ano passado, quando teve o primeiro contato, e desde então esses são seus animais preferidos. Assim, a festa de aniversário dela só poderia ter esse tema.

“O bolo foi pelo motivo dos vídeos, porque ela adora sapos. Uma homenagem”, contou Pedro em entrevista ao site G1.

O irmão contou, ainda, que os sapinhos de estimação de Lívia só não participaram da festa porque “as tias tinham medo”. Mesmo assim, ela ganhou um anfíbio de pelúcia e não desgrudou mais.

Sobre a paixão da menina, Pedro diz que a família dá todo o apoio para que ela continue se divertindo com os sapinhos.

“Tem gente que critica, que diz que dá cobreiro [nome popular da doença de pele herpes zoster], que é nojento, mas a maioria das pessoas faz comentários positivos, dizem que minha irmã é corajosa e que essa relação dela com os bichos é surpreendente”, destacou ele.

Menina é flagrada brincando com sapos em cama e viraliza na web (Reprodução/TikTok @pedroeliviaoficial)

LEIA TAMBÉM: