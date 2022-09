Jovem consegue fiança de R$ 30 mil para soltar namorado da cadeia e ele se irrita com ela: ‘Explodiu comigo’ (Reprodução/Pixabay - 4711018)

Um relato chegou ao Reddit, nesta segunda-feira (19), através da usuária u/MyLoveBuzz_Woody na plataforma. De acordo com ela, seu namorado foi pego pelo teste do bafômetro pela segunda vez, tendo que pagar uma fiança de 6 mil dólares (equivalente a R$ 30 mil).

Após o ocorrido, o rapaz pediu que a namorada usasse suas economias para pagar sua fiança, mas ela estava economizando para sua matrícula em uma instituição de ensino.

“Eu estava preocupada que ele não pudesse pagar, pois não ganha muito como barman. Mas em vez de dizer não, perguntei aos nossos amigos se eles poderiam ajudar e ninguém se aproximou”, escreveu ela na rede social.

Explosão na relação e conselho de internauta

Como último recurso, a jovem telefonou para a mãe do namorado e solicitou ajuda. O problema é que a mulher não estava presente na vida do filho há dois anos, pois o namorado da autora do relato desaprovava a relação e decidiu se afastar.

“Ela me enviou o dinheiro mais algumas centenas de dólares como agradecimento por ajudar seu filho. Não contei a Alan (o namorado) onde consegui o dinheiro, apenas disse que peguei emprestado de um amigo”, contou.

Contudo, o rapaz acabou descobrindo a fonte de ajuda e explodiu em cima da namorada. De acordo com o relato, ele alegou que a jovem quebrou sua confiança, se mudou do apartamento em que compartilhavam e deixou de atender suas ligações.

Ao questionar se teria sido boba por ter contatado a mãe do rapaz, os internautas prontamente ofereceram suas opiniões na plataforma.

“Foi boba para si mesma. Esse cara ultrapassa o limite legal duas vezes e pede que você use suas economias para salvá-lo. Por que você está fazendo isso consigo mesma? Larga ele e concentre-se na escola. Você é melhor que isso”, escreveu um usuário, com 4 mil votos no comentário.

Outros usuários ainda ficaram perplexos por esta ser a segunda vez em que o jovem é preso pelo mesmo motivo.

