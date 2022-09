Jantar entre amigas termina em confusão após a divisão da conta

Uma mulher ficou completamente incomodada com a atitude de sua amiga durante um jantar. Segundo ela, mesmo comprando mais comida e gastando mais, a amiga fez questão de dividir a conta meio a meio em um “jantar para viagem”.

Conforme a publicação, feita pela mulher no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, ela ficou chocada quando a amiga pediu para dividir o custo de forma igual, mesmo sabendo que seu pedido era de valor superior ao dela.

“Visitei a casa de alguns amigos recentemente. Fui acompanhada da minha filham de 12 anos. Minha amiga tem três filhos e vive em uma casa grande e confortável, então decidi levar alguns presentes para eles como forma de agradecer a hospitalidade”, conta a mulher.

Segundo seu relato, a amiga disse que perto de sua casa existe um restaurante chinês conhecido por sua qualidade e sugeriu que elas fizessem um pedido para o jantar.

“Eu adorei a ideia e pedi um prato para mim e outro para minha filha, enquanto ela pediu cinco pratos para ela, os filhos e o marido. Ela disse que o valor total do pedido ficou em 92 libras, (R$544), me deu 45 e deixou o restante comigo!”.

Ela se sentiu desconfortável com a situação

Segundo a mulher, a atitude da amiga a surpreendeu uma vez que a visita foi um convite e não uma “aparição surpresa”.

“Fiquei sem reação pois fomos convidadas para ir até sua casa e ela que nos chamou para jantar. Eu precisei correr para revirar minha bolsa e descobrir quanto tinha em meus cartões para poder pagar, por sorte eu tinha dinheiro suficiente”.

“Se fosse em minha casa eu nunca teria deixado um convidado nessa situação! Me senti extremamente desconfortável com isso e fiquei me perguntando o que se passou na cabeça dela”, finaliza a mulher.

Para outras pessoas, o pedido da amiga foi razoável, e ela deveria esperar algo do tipo. “Eu teria adicionado o valor dos meus pratos, seja em casa ou em um restaurante”, comentou uma pessoa.

“Eu esperaria pagar a minha parte de uma refeição, assim como faço quando vou a um restaurante”, escreveu outra ao que uma terceira complementou: “Eu pagaria pelos meus pratos e uma parte da taxa de entrega”.