Uma história ocorrida recentemente na Índia, repercutiu internacionalmente após médicos encontrarem algo inusitado dentro do corpo de um homem de 27 anos: um frasco de desodorante.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal El Heraldo de México, o paciente, cuja identidade foi preservada, buscou o centro médico com fortes dores abdominais e uma vez realizados os exames correspondentes os doutores encarregados identificaram a presença do peculiar objeto no corpo do homem.

Em declaração, os médicos relataram que o jovem esteve com o objeto introduzido em seu interior por 20 dias, período em que não pôde fazer suas necessidades. E embora não tenha revelado o motivo de ter adotado tal iniciativa, ele confirmou que colocou o desodorante pelo ânus.

Leia também estas notícias de nosso site:

Homem teve complicações em sua saúde

Após ser submetido a um procedimento cirúrgico de cerca de duas horas, os médicos finalmente conseguiram remover o desodorante, porém explicaram que o paciente teve complicações em seu quadro de saúde, podendo demandar possíveis cirurgias no futuro. Dentre as dificuldades que o homem enfrenta estão: danos no esôfago e no intestino.

Homem procura hospital com dor abdominal e médicos encontram desodorante dentro dele Reprodução

Por sua vez, os médicos asseguraram que a vida do jovem de 27 anos estaria em perigo caso ele não buscasse atendimento médico. Agora, ele será mantido em observação por cerca de 7 dias.

+ Aproveite a oportunidade e confira também estas notícias: