Homem entra em loja e faz xixi em prateleira; ‘Tu tá maluco’, diz vendedora

Homem faz xixi em loja no Rio de Janeiro (Reprodução/TV Globo)

A polícia tenta identificar um homem que entrou em uma loja em Botafogo, no Rio de Janeiro e, tranquilamente, fez xixi em diversos itens em uma prateleira. O caso aconteceu na noite do último sábado (17).

Imagens do circuito interno registraram o momento. A vendedora, que estava sozinha, não acreditou no que viu. “Tu tá mijando dentro da loja? Tu tá maluco, tu tá mijando dentro da loja!”, diz Jéssica Magalhães, que resolveu filmar a cena também. Após terminar, o homem foi embora, sem se importar com a sujeira que deixou pra trás.

“Fiquei com muito medo e incrédula. Eu falei: ‘cara, eu não estou acreditando que isso tá acontecendo comigo’”, disse Jéssica ao “G1″.

Ainda segundo a vendedora, dois homens que estavam do lado de fora da loja eram amigos do suspeito e riram da situação. Depois, todos pegaram um taxi e foram embora.

Caso de polícia

O prejuízo causado pelo xixi foi de R$ 500 em mercadorias. Além disso, Jéssica teve de limpar o estabelecimento antes de ir para casa.

“Eu ainda tive que limpar para não estragar as mercadorias. Os amigos, vendo a situação, ficaram rindo. Na mesma hora liguei para o meu chefe, avisei sobre o ocorrido e ele pediu para eu sair, para não ficar na loja. Me senti muito desrespeitada e fiz o boletim de ocorrência”, disse ao “UOL”.

O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo). Se localizado, o “mijão” pode responder pelo crime de ato obsceno, cuja pena varia entre três meses e um ano de prisão ou pagamento de multa.

