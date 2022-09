Fã de Fast Food? Jovem publicou truque que pode te ajudar com os potes de molho

É comum que algumas redes de fast food utilizem pequenos copos descartáveis de papel para ofertar molhos em livre demanda para seus clientes.

Uma das mais conhecidas é a estação de ketchup e mostarda do McDonald’s, que permite acesso livre aos molhos sem que o cliente precise pedir a um atendente no balcão.

Apesar de parecer prático, os pequenos copos podem trazer algumas dificuldades para os clientes pois acabam sendo grandes demais para as batatas e desajeitados demais para colocar o molho em nuggets e lanches. No entanto, uma jovem parece ter descoberto o segredo destes pequenos recipientes e decidiu dividir sua descoberta com a internet.

O vídeo viral foi publicado por Francesca Sandiford em seu YouTube chamou a atenção de diversas pessoas, que não perderam tempo antes de compartilhar suas dicas.

Rapidez e praticidade

Conforme notícia publicada pelo The Mirror, o truque utilizado pela jovem é rápido, prático e pode ser extremamente útil para as pessoas que gostam de mergulhar os famosos “nuggets” do McDonald’s dentro do molho.

Com alguns pequenos puxões em locais estratégicos é possível notar que Francesca consegue aumentar a circunferência do recipiente de molho o tornando pronto para receber qualquer tipo de alimento.

Na publicação, com título de “Como usar corretamente os potes de molho do McDonald’s”, vemos a jovem puxar delicadamente a parte superior do papel para abrir as dobras laterais do copo, fazendo com que a abertura aumente e o molho se espalhe ligeiramente para os lados.

Com o recipiente agora “plano”, é possível tanto mergulhar nuggets e lanches, quanto aproveitar até a última gota de molho do fundo dos potes.

Apesar do vídeo publicado pela jovem mostrar o truque sendo realizado somente no pote de molho ofertado pelo McDonald’s, é possível notar que o modelo é o mesmo utilizado por diversas outras redes de fast food. Desta forma, os fãs de outras redes também poderão aproveitar “corretamente” seus molhos.