‘Ela foi embora e me deixou com a conta’, afirma homem após encontro traumático

Um homem decidiu compartilhar uma experiência amorosa traumática por meio de uma publicação no Reddit. Segundo relato, a intenção é de alertar outras pessoas para que não caiam em situações similares a que ele se envolveu.

De forma anônima o homem conta que conheceu uma garota em um aplicativo de relacionamentos e que após algumas horas de conversa passou a se sentir atraído por ela e decidiu convidá-la para sair.

“Marcamos uma data para o nosso encontro, um jantar com algumas bebidas em um restaurante na região em que moramos”, conta o homem.

No entanto, as coisas começaram a dar errado no dia do esperado encontro. “Ela chegou bem atrasada e não se parecia em nada com a mulher das fotos, além disso, ela começou a ter um comportamento completamente desagradável”, revela o homem.

“Ela começou a julgar e a comentar sobre as outras pessoas ao nosso redor. Tirou sarro de alguns estudantes universitários que estavam ao nosso lado e tenho certeza de que o comentário não passou desapercebido por eles”.

Ela deixou as coisas ainda piores

Continuando seu relato, o homem afirma ter estranhado o comportamento da mulher que pedia por mais comida e bebida a todo o momento, chegando ao ponto de parecer embriagada.

“Eu não estava sentindo que estava dando certo, então perguntei a ela se ela queria continuar com nosso encontro, mas ela não respondeu. Logo depois de pedir a conta ela foi ao banheiro”.

“Levei uns 15 minutos para perceber que ela levou a bolsa e o celular, enquanto eu ainda esperava que ela voltasse para dividirmos a conta. Acabei pagando o valor cheio, fui até o banheiro apenas por desencargo de consciência e para confirmar que ela realmente tinha me abandonado com a conta para pagar”, relata o homem.

Ele ainda conta ter tentado contato com ela, mas não recebeu resposta no aplicativo e nem via redes sociais, ficando com a experiência traumática para assombrá-lo.

Para os usuários do Reddit, esse é um dos motivos pelos quais não se deve escolher um restaurante caro como destino para o primeiro encontro.

“Eu agora sou casado, mas sempre escolhia um café simples para um primeiro encontro pois no pior cenário você teria uma despesa pequena e algumas horas ruins”, comentou uma pessoa.

“Pense nisso como uma oportunidade de se livrar de um relacionamento problemático”, finalizou outra.