‘Deixe-me, já morri’, diz idosa que se recusou a deixar sua casa durante terremoto no México; vídeo

Ontem (19) as redes sociais foram inundadas com publicações que retratam como as pessoas enfrentaram o terremoto de alta magnitude que afetou o México. Com grau 7.6, o evento sísmico resultou em prédios danificados, cortes de energia e 1 pessoa morta até a última atualização.

E enquanto diversas pessoas foram às ruas para se proteger de possíveis desabamentos, como diversos dos vídeos compartilhados e que mostram, por exemplo, como o terremoto foi vivenciado na Cidade do México, há quem quisesse se manter em casa, mesmo diante da situação caótica.

Dentre os registros do tipo e que mais repercutiu, está o caso de uma idosa que se negou a deixar a sua casa mesmo após o desespero de pessoas que estavam no local. O vídeo foi divulgado no TikTok.

Ao analisar a gravação, que já supera as 12 milhões de visualizações em apenas 1 dia de publicada, pode-se acompanhar o momento em que as pessoas afirmam que precisam deixar a residência e a senhora responde em espanhol: “Deixe-me, eu já morri”.

Como se pode perceber, a reação da idosa foi compartilhada em tom de brincadeira pelo usuário Rafael Trejo, que escreveu: “Minha avó com o terremoto”. E além das visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Ela se assustou mais com os gritos”;

“A vovó me representa na vida cotidiana”;

“A senhora ia caminhando, mas para a luz”.

Quer ver este momento que viralizou? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

