Cover de Lady Gaga foi a show da cantora e confundiu fãs da plateia

Uma drag queen brasileira que faz cover de Lady Gaga foi confundida com a cantora após um show em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

Penelopy Jean compareceu ao Estádio Hard Rock vestida a caráter. Ela estava com look bem parecido com outro que a artista já usou em seus shows.

Na hora de ir embora, porém, quem estava próximo a ela na fila para deixar o estádio confundiu a drag queen cover com a própria artista em si, acreditando que Lady Gaga tinha se juntado aos fãs da plateia.

“Até os seguranças acharam que eu era a Lady Gaga e começaram a me escoltar”, contou Penelopy, em um vídeo em seu Instagram, em que relatou o episódio.

“Uma confusão se formou, tentei gritar que não era a Gaga mas não me escutaram”, continuou.

Ela compareceu ao show com o influenciador digital Klébio Damas, que também registrou a confusão. “Estão achando que é a Gaga de verdade, acabaram de perguntar aqui ‘é realmente ela?’”, contou, gargalhando por conta da confusão dos fãs.

Uma delas aparece no vídeo e fica bem decepcionada quando Klébio esclarece que não é a popstar.

O show

Atualmente, Lady Gaga está em turnê pelo seu último álbum de estúdio de sua carreira solo, “Chromatica”, lançado em 2020.

Com poucas datas, alguns fãs brasileiros aproveitaram as raras oportunidades para assistir ao show no exterior - caso de Klébio e Penelopy - já que a artista não confirmou nenhuma data para o Brasil.

O show de Miami, realizado no último sábado (17), marcou o fim da turnê, que começou em julho na Alemanha. Foram apenas 20 shows entre Europa, América do Norte e Japão.

Contudo, quando ainda faltavam seis músicas para acabar o show, Gaga precisou encerrar a apresentação, por conta de uma tempestade que atingia a cidade. Mais tarde, se desculpou com os fãs pelas redes sociais, chorando.

