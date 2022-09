Com vídeos de dança e humor, influenciadora de 80 anos viraliza ao lado de personal trainer

Uma influenciadora de 80 anos está fazendo um sucesso e tanto nas redes sociais ao compartilhar momentos de descontração ao lado de seu personal trainer. Nos últimos dias, ela viralizou com um vídeo em que aparece dançando a música “Patifaria”, da Banda Na Vibe.

O vídeo em questão foi publicado por Raphael Bruno, o personal de dona Carmen Machaitis, e já ultrapassou a marca de 100 mil visualizações.

Assista:

Sucesso não tem idade

Dona Carmen, natural da cidade paulista de Jaçanã, já grava vídeos há cinco anos. E foi a convite de Raphael, inclusive, que tudo começou. Os dois resolveram usar o perfil para incentivar os hábitos saudáveis e, de quebra, se divertir.

A influenciadora da terceira idade já dançou hits como “Na Rebolada”, do grupo Os Quebradeiras, com participação de DJ Zullu, Machadez e Mousik; “Mina Sensação”, de Dealeve Santos; “Pras Novinha”, de MC Livinho com DJ LK da Escócia, DJ Pedrin e DJ Breno; e “Ai Preto”, dos MCs Biel do Furduncinho e L7nnon, com participação de Bianca.

Confira algumas das muitas performances:

Além das dancinhas, dona Carmen e Raphael arrancam risadas dos seguidores com vídeos em que mostram a rotina de exercícios da influenciadora, como este em que o profissional aumenta a carga dos aparelhos da idosa:

O Instagram de dona Carmen já tem mais de 11 mil seguidores. Raphael, por sua vez, conta com mais de 100 mil “fãs” na rede social. Boa parte de seus conteúdos dele se dedica a mostrar sua relação com a “aluna sênior”, por quem demonstra tanto carinho.

