Casal é criticado por nomear filha em homenagem a personagem de Dragon Ball Z

Um casal foi duramente criticado depois de revelar o nome de sua primeira filha, bem como a inspiração para a escolha. Para a tia da criança, eles exageraram ao querer nomear a filha em homenagem a um personagem de Dragon Ball Z.

Conforme a publicação realizada pela tia da menina no Reddit, seu irmão e a esposa se conheceram no primeiro ano da faculdade e logo descobriram tem em comum a paixão pelo anime Dragon Ball. Recentemente eles anunciaram que estão esperando sua primeira filha.

“Ontem foi aniversário do meu pai e decidimos nos encontrar na casa dele para comemorar. Quando perguntamos sobre a gravidez, a esposa do meu irmão disse que eles finalmente decidiram um nome para a filha”, revela.

“Eles disseram que queriam algo conectado com DBZ e decidiram chamar a filha de Videl. Eu fiquei pasma, e posso afirmar que minha outra irmã e os demais presentes também ficaram espantados com o anúncio”.

Ela tentou alertar a cunhada sobre sua escolha

Segundo relato da jovem, ela tentou alertar a cunhada de que a escolha feita por eles poderia colocar a filha em situações complicadas. “Disse a eles, de forma educada, que eles poderiam tentar considerar outro nome e que, mesmo sendo um nome bonito, as pessoas podem rapidamente identificar a origem dele e intimidar minha sobrinha”.

“Na mesma hora ela parecia estar prestes a cair no choro e disse que estava indo embora porque eu envergonhei o nome do bebê deles. Tentei explicar, mas eles foram embora sem me dar qualquer chance”, revela a jovem.

Para sua irmã, ela falou a verdade, mas não optou por fazê-lo de forma adequada, gerando alguns atritos. Já seus pais afirmaram que ela deveria “ficar de boca fechada” e respeitar a escolha do irmão.

A mesma opinião foi compartilhada pelos demais usuários da plataforma: “Isso não tem qualquer relação com você. Videl não é um nome incomum em alguns países”.

“Não é como se eles estivessem chamando o bebê de ‘Dragonball’ ou algo do tipo. É um nome completamente normal e bonito. Dificilmente alguém que não acompanha a série saberá do que se trata. Peça desculpas a eles”, afirmou outra pessoa.