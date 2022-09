Cachorro se vê em espelho e reação diverte internautas; assista

Um cachorro que encara a si mesmo no espelho viralizou nas redes sociais. A maneira como ele olha para seu reflexo simplesmente conquistou a internet.

“Quando ele pensa que tem outro cachorro do outro lado”, diz a legenda do vídeo, publicado no Instagram.

Na gravação, é possível ver o doguinho Chopper rosnando e latindo para sua imagem, sem entender quem é aquele outro animal bem na sua frente.

Uma mulher diz ao fundo: “Ele está olhando para seu reflexo e está latindo para o cachorro. Ele está batendo no espelho. Ele não consegue descobrir o que diabos está acontecendo”.

Assista à cena fofa aqui:

“Esta é a coisa mais fofa que eu vi hoje”, “Ele é muito fofo”, “Tão precioso” e “Inocente” foram alguns dos comentários deixados na página.

Cachorro destruidor

Um outro cachorro viralizou ao rasgar cerca de 250 pacotes de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, dando um prejuízo aos donos de nada menos do que R$ 875.

Ao entrar em sua casa após o trabalho, na noite da última segunda-feira (12), a empresária Mariana Molla Navarro se deparou com uma pilha de embalagens no chão da sala. Ela e o marido, Guilherme, haviam comprado mais de 400 pacotes de cromos a R$ 3,50 cada para revender. O que eles não podiam esperar, porém, era que o negócio lucrativo seria atrapalhado por Ted, um spitz alemão de 1 ano e três meses.

O que aconteceu foi o seguinte: o animalzinho subiu na mesa onde estava uma sacola plástica com as figurinhas e resolveu “brincar”. Para a sorte do casal, ele estragou “apenas” cerca de 250 pacotes.

O “crime” foi registrado. Assista aqui:

