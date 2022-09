Avô e neto protagonizaram momento fofo em casamento de Santa Catarina e viralizaram

Casamentos costumam ser momentos bem marcantes para as famílias envolvidas - e uma união que aconteceu em Santa Catarina vai ser uma cena fofa na memória dos noivos por muito tempo, por conta de dois convidados especiais.

Eugênia Zumblick e Flávio se casaram em São Martinho, cidade ao sul do estado catarinense. Mas além dos noivos, um idoso e uma criança, avô e neto respectivamente, chamaram a atenção por não parar de rir durante a cerimônia.

Para divertir a criança, o adulto fingia que ia fazer um barulho alto no meio da festa - e quem precisava “bancar o responsável” era o neto, que dava uma cutucada no avô, mas não resistia e caía na risada.

A dupla estava logo na primeira fileira entre os convidados - ou seja, não passavam nem um pouco despercebidos. O fotógrafo Gilmar Estevam, que tinha sido contratado para registrar o evento, percebeu e rapidamente eternizou o momento.

“Quanto vale reviver um momento desses? Ficamos muito emocionados na hora vendo essa cena, espero deixar esse registro para essa família nunca esquecer desses momentos no futuro”, escreveu ele em uma postagem no Instagram.

Veja:

Carlos Roberto Zumblick é o avô em questão, que recebeu diversos elogios dos internautas, junto com seu neto Tobias Zumblick.

“Um abraço pra ele, nota-se que é um homem maravilhoso”, comentou um seguidor do fotógrafo. “Se em um casamento o avô faz isso, imagina em casa, deve pintar e bordar com netos, memórias que tempo nenhum apagar”, disse outro.

Teve até quem comparasse com relações de personagens ficcionais. “O dia em que Harry Potter e Albus [Dumbledore] foram ao um casamento”, postou um terceiro seguidor.

O vídeo foi postado no início do mês de setembro e tem mais de 1,3 milhão de curtidas no Instagram.

