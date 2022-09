VÍDEO: Homem ‘inova’ e faz tatuagem com rostos de Bolsonaro e Lula; confira a homenagem

Um homem decidiu “inovar” e fez uma tatuagem com os rostos do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversários nas eleições presidenciais deste ano. A homenagem foi feita em um estúdio na Zona Leste de São Paulo, no último dia 15, após mais de 11 horas de sessão (veja abaixo).

O dono da tatuagem não quis se identificar. Mas os tatuadores responsáveis, Ubiratan Amorim e Paulinho de Deus, publicaram o desenho nas redes sociais e logo a postagem viralizou.

“Os dois caras mais amados do nosso Brasil. O amor foi tanto que o cliente eternizou na pele. Você faria esse trampo?”, dizia a legenda da publicação.

Em entrevista ao site G1, Ubiratan disse que ele e o colega até tentaram alertar o homem sobre o desenho, que é definitivo, mas ele não mudou de ideia. Em 10 anos de carreira, ele contou que essa foi a tatuagem mais inusitada que já fez.

“Nunca imaginamos que alguém gostaria de fazer algo nesse estilo, tentamos mudar a cabeça dele, mas ele insistiu”, destacou o tatuador.

Nas redes sociais, os internautas até chegaram a duvidar se a tatuagem era, de fato, verdadeira. “Não e possível que alguém tatuaria isso , só pode ser montagem”, disse um seguidor. “É pele artificial, olha no meio das duas faces ele está bem diferente!”, escreveu outra.

“O que perder é só fazer um X em cima”, destacou mais um seguidor. “Trabalho impecável, mas gente, quem faz uma tattoo dessa?”, questionou outro comentário.

“Apesar de duvidarem, a tatuagem é real, mas nosso cliente não quer se expor”, ressaltou o tatuador.

