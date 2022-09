Trabalhadora de supermercado compartilha postagem criticando ‘clientes carrancudos’ e faz desabafo comovente

Uma funcionária de uma famosa rede de supermercados, na Europa, suplicou aos clientes a tratarem os trabalhadores com mais respeito.

Louisa Brown foi ao grupo Aldi UK Shoppers no Facebook e fez um apelo sincero aos clientes para “evitar comentários pesados” para a “equipe cansada” que precisa suportar clientes “carrancudos” e exigentes durante todos os turnos, como detalhado pelo site The Sun.

Depois de pedir respeito e educação, ela escreveu: “Minha equipe está cansada, mas continua sorrindo e se esforçando”.

Louisa continuou: “Se houver uma fila. Apenas faça fila. Nós o ajudaremos o mais rápido possível fisicamente”.

“Então, agitar os dedos no ar, fazer cara feia e um gemido não vai te levar a lugar nenhum”.

“Se eu tivesse mais caixas registradoras, eu as abriria. Apenas lembre-se de que você não sabe as circunstâncias ou o que está acontecendo nos bastidores”.

“Tudo o que estou tentando dizer é... Seja gentil. Compartilhe esse sorriso com um estranho. Apenas aprecie as pessoas e lembre-se de que estamos tentando o nosso melhor”.

Como compartilhado pelo site The Sun, não demorou muito para que outros trabalhadores do varejo fossem para a seção de comentários - com todos apoiando o pedido de Louisa.

“Perfeitamente dito!” escreveu um. Um segundo comentou: “Eu também trabalho no varejo e concordo totalmente com isso”.

Um terceiro disse: “Bem dito. Trabalhar no varejo no momento é um pouco estressante.”

Outra pessoa observou: “O pessoal do varejo sempre foi maltratado, mas está piorando - o público em geral é simplesmente horrível!”

