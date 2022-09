‘Minha sogra não se importa comigo, ela só quer saber da neta e do filho’

Uma mãe está completamente perdida e sem saber como lidar com as atitudes de sua sogra que, depois de um desentendimento, passou a ignorá-la completamente e afirma “não se importar” com as decisões dela em relação a filha.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história em uma postagem feita no fórum online Mumsnet. De forma anônima ela revela que se desentendeu com a sogra por conta do comportamento “autoritário” da mulher em relação aos filhos dela e a neta.

“Nós costumávamos ter um bom relacionamento, mas ela é extremamente arrogante e trata seus filhos adultos como se fossem crianças. Desde que tive meu filho, que agora tem cinco meses, ela começou a passar dos limites e chegamos a ter uma grande discussão”, revela a mulher.

“Toda vez que ela vem até minha casa ela pega meu bebê e não a devolve para mim ou para qualquer outra pessoa. Eu já pedi a ela para ela passar um tempo cuidando do meu bebê pensando que se eles tivessem um tempo sozinhos a situação iria melhorar, mas só está ficando pior”.

“Ontem, após um longo e cansativo dia de trabalho, eu só queria chegar em casa e ver minha filha, mas minha sogra, sabendo que eu estava prestes a chegar em casa, decidiu levá-la para passear no carrinho. Eu cheguei e a peguei no colo como estava, e minha sogra não gostou nada disso”, conta.

Ela está cansada da situação

Segundo a mulher, na ocasião sua sobrinha estava presente e reclamou que não pode pegar a prima uma única vez sem que a avó tirasse a menina de seus braços. A mulher afirma que isso é algo recorrente desde que ela e a sogra se desentenderam.

“Ela parou de ser calorosa comigo, não me pergunta mais como estou e disse ao meu marido que ela não se incomodaria em nunca mais me ver desde que veja seu filho e sua neta. Isso me magoou pois não tenho mais minha mãe, que faleceu anos atrás”.

“Meu marido só quer que a gente se dê bem, e isso seria possível se ela fosse mais ‘relaxada’ em suas atitudes. Eu não quero que meu marido intervenha na situação pois sei que ele ficaria chateado, então eu só finjo que está tudo bem, mas não está”.

Rapidamente as pessoas começaram a defender a mulher e a dar sua opinião sobre como lidar com a situação. “Essa situação é complicada e delicada. Lamento que sua sogra esteja agindo dessa maneira estranha. Talvez seja necessário ter um plano de comunicação estabelecido para cada ocasião. Por exemplo: ‘Quero tirar algumas fotos da minha sobrinha com minha filha hoje’ ou ‘Obrigada por cuidar dela, mas agora gostaria de ter meu tempo de descanso e carinho com minha filha’”, sugeriu uma pessoa.

“Ela não se importa se nunca mais te ver? Eu diria imediatamente ao meu marido que ela não é mais bem-vinda em minha casa”, comentou outra.