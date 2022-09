Mãe deixa mensagem de alerta no carro dos vizinhos e surpreende a todos

Uma mãe recebeu diversos elogios após deixar uma mensagem de “alerta” no carro dos vizinhos. Segundo relato, o pedido foi feito como uma forma de “evitar ou reduzir” possíveis danos à propriedade dos vizinhos.

A mensagem foi compartilhada no Reddit por um dos vizinhos que recebeu a nota, escrita à mão e deixada sobre o capô do carro. Conforme a publicação do The Mirror, no texto em questão a mãe explica que seu filho é autista e que o comportamento dele muitas vezes pode ser perturbador e causar danos à propriedade alheia, motivo pelo qual ela recomendou que os vizinhos não estacionassem fora de sua garagem.

“Por favor, note que nosso filho apresenta comportamentos impulsivos e destrutivos. Desde que nos mudamos ele já desenhou no carro, jogou algumas pedras para fora de casa e até mesmo atingiu um carro estacionado em frente a nossa casa. Ele também já atirou diversos itens pela varanda então é por esse, e outros motivos, que venho falando constantemente sobre os carros estacionados aqui em frente”.

“Como paiss de uma criança com TDAH e TEA, só posso me antecipar as ações dele. Então por favor, peço que só estacione aqui em frente caso esteja disposto a aceitar possíveis danos ao seu carro”, finaliza a mãe.

Ela foi elogiada por outras pessoas

A atitude da mulher foi prontamente elogiada por outras pessoas que leram sua carta e também pelos vizinhos em questão, que rapidamente agradeceram a ela por ser honesta e admitir que seu filho pode causar danos aos carros de outras pessoas, além de justificar o motivo.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente, mas também entregou provas de que danos aos veículos da região podem ser ligados ao comportamento de seu filho: “Bom, agora você já sabe quem é o responsável se seu carro for danificado”.

“É excelente ter isso escrito em um papel! Isso pode ser muito útil caso vocês precisem acionar o seguro. Ainda bem que eles admitiram a responsabilidade antecipadamente. Guarde com carinho essa nota”, escreveu outra pessoa.

“Eu não acho que eles estão tentando te culpar por possíveis danos, parece apenas que estão tentando prevenir uma dor de cabeça para os dois lados. Os pais de terem que pagar por possíveis danos, e os proprietários por ficarem sem o carro enquanto está passando por reparos”, finalizou outra.