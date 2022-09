Jovem decide remover o sobrenome paterno de seu nome e causa briga na família

Uma jovem está passando por um grande dilema depois de comunicar a família que pretende alterar seu nome no registro e retirar o sobrenome de seu pai. Segundo sua publicação feita no Reddit, o pai não “fez por merecer” a presença de seu sobrenome no nome dela.

Em seu relato, a jovem, que tem 20 anos, relata que não vê o pai há 5 anos, apesar de ele ter sido uma figura presente durante a maior parte de sua vida. No entanto, a falta de apoio do homem vem de muitos anos antes.

“Minha mãe tinha que fazer tudo sozinha. Ela limpava, cozinhava e cuidava de mim e dos meus dois irmãos. Ele também a fazia pagar por tudo enquanto desfrutava das coisas boas feitas por ela. Além disso ele a forçava a pagar a metade de todas as contas e quando ela ficava sem dinheiro ele não se importava em ajudar”.

“Por vezes ela precisou recolher e vender garrafas para termos comida enquanto ele comprava a própria refeição e a comia no carro”, revela a jovem.

Ela então explica que os pais se divorciaram quando ela tinha 12 anos e que, mesmo assim, o homem não começou a agir como um pai. “Algumas vezes não tínhamos notícias dele por meses e quando ele aparecia apenas me colocava para cuidar dos meus irmãos porque sou a mais velha”.

“Ele só se importava em comer, beber álcool (ele é alcóolatra) e falar com as diversas namoradas ao telefone”.

Ela decidiu mudar o nome

Segundo seu relato, as coisas pioraram quando o pai entrou em um novo relacionamento com uma mulher com comportamentos “extremamente tóxicos”. “Ela inventava mentiras e dizia que ia tirar eu e meus irmãos da minha mãe. Nós não quisemos mais ir para a casa dos meus pais, e foi uma das últimas vezes que o vimos”.

Diante da situação, ela decidiu que quer mudar legalmente seu nome para tirar o sobrenome do pai de seu registro. No entanto, ela tem que sua decisão possa causar uma grande confusão e trazer ainda mais problemas para sua mãe.

“Assim que ele descobrir ele vai começar a atacar minha mãe pelo telefone e fazer com que sua família faça o mesmo. Ela precisou lidar com isso quando pediu o divórcio, mas não quero que aconteça novamente. Foi uma época muito sombria para ela”.

Após contar seus desejos para algumas pessoas e se deparou com opiniões firmes sobre a mudança. “Dizem que eu só tenho um pai e que tirar o sobrenome dele do meu nome é ruindade. Eu já passei por problemas lidando com coisas ruins que meu pai dizia sobre mim então isso tudo está realmente mexendo comigo. Tenho o apoio da minha mãe, mas não sei se estou fazendo o certo”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir em frente. “Mude seu nome e faça com que sua mãe bloqueie ele e os parentes com antecedência. Faça isso tanto na internet quanto no telefone, e aconselhe seus irmãos a fazerem o mesmo”.

“Em alguns lugares fazer esse tipo de alteração pode ser bem caro, se você acha que vale a pena gastar seu dinheiro com isso, então vá em frente”, afirmou outra pessoa.