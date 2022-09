Jardineiro vai ao hospital com tosse e descobre piercing no pulmão

Piercing encontrado no pulmão do paciente (Reprodução)

Joey Lykins, de 35 anos, um jardineiro que mora em Cincinnati, no estado norte-americano de Ohio, procurou um hospital com tosses intensas e dificuldade para respirar, acreditando estar com um princípio de pneumonia.

No hospital, ele disse aos médicos que a tosse não parava e parecia que tinha alguma coisa bloqueando suas vias aéreas. O procedimento médico inicial foi fazer um exame de raio-x para averiguar o estado do pulmão, mas para sua surpresa, e dos médicos, o problema não era uma bactéria ou vírus, mas um piercing.

Outro fato que chamou a atenção de todos é que o piercing que ele usava no nariz havia sumido há 5 anos. Ele contou à equipe médica que um dia acordou e não estava mais com o piercing no local.

A teoria mais plausível até agora que o piercing, que agora está preso na parte superior de seu pulmão esquerdo, tenha se soltado de noite e ele o tenha inalado durante o sono. “Eu nunca imaginei que poderia ser isso que estivesse causando as minhas tosses, porque nunca foi um problema. Nunca ouvi falar de isso acontecer antes”, disse Lykins.

Os médicos, porém, disseram que esses casos não são raros, já que uma batida ou mesmo ato de se coçar pode fazer o objeto se soltar e ser engolido ou, como no caso dele, ser aspirado. Quando as peças são pontiagudas, o risco é maior, pois elas podem se prender ou rasgar os tecidos internos da garganta, estômago ou pulmão.

No caso de Joey, felizmente, uma broncoscopia foi suficiente para retirar o piercing de seu pulmão. O procedimento é normalmente é usado para limpar bloqueios ou diagnosticar infecções enfiando um tudo pela garganta até o pulmão e aspirando o objeto ou secreção. (Com Daily Mail)