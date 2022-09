Gato aprendeu a abrir geladeira e agora faz sucesso nas redes sociais

Gato aprende a abrir geladeira e foi pego no flagra (Reprodução/ TikTok @luanlopes94)

Um gato bem esperto aprendeu a abrir a geladeira de casa e viralizou. O felino foi pego no flagra pelo tutor Luan Lopes, que filmou toda a ação do “meliante” e a publicou no TikTok.

O vídeo mostra que, em cerca de um minuto, o gato siamês Tedy consegue abrir a porta do eletrodoméstico duas vezes. “Tive que filmar pra ver se era verdade”, disse Luan.

Primeiro o animal disfarça, deitando no chão da cozinha, apenas observando o local. Depois, ele decide agir. Com as patas dianteiras, o gato puxa a porta da geladeira. Apesar de ter um pouco de dificuldade inicialmente, ele não desiste. Chega a olhar para a câmera, mas parece não se sentir intimidado.

“Agora sim, vou fazer a festa! Uh uh uh”, escreveu Luan quando o gato finalmente entra a geladeira.

Assista à publicação, que já conta com mais de 12 mil curtidas e 500 comentários.

Nos comentários, Luan deu atualizações da história: “Agora estamos colocando uma barreira na porta, porque estamos com medo dele ficar preso dentro da geladeira”, disse.

“O mais engraçado é ele observando se tem alguém na cozinha”, “Eu: Só acredito vendo. Eu vendo: Não acredito. Esperto é pouco” e “Sem condições pra esse gato” foram algumas das menções dos internautas.

Parece gato, mas não é

Um passarinho chamou a atenção nas redes sociais por uma habilidade incomum: ele sabe miar como um gato.

A ave, chamada de Noodle, chegou a deixar seus donos assustados e eles o levaram para uma avaliação veterinária por causa do “miado”, mas exames atestaram que ele tem saúde perfeita.

Segundo os donos, Noodle passou a “miar” do nada e isso causou estranhamento. Eles não têm gatos, então suspeitam que antes de ser adotada por eles a ave tenha tido contado com felinos e, assim, aprendeu a fazer sons semelhantes aos dos bichanos.

Assista aqui:

LEIA TAMBÉM: