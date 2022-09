Cachorro rasga pacotes de figurinhas da Copa e dá mais de R$ 800 de prejuízo aos donos; assista ao vídeo

Um cachorro viralizou ao protagonizar um momento que pode ser descrito como cômico por alguns e trágico por outros. Ele rasgou cerca de 250 pacotes de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, dando um prejuízo aos donos de nada menos do que R$ 875.

Mariana Molla Navarro conversou com o “UOL” sobre o ocorrido. Ao entrar em sua casa após o trabalho, na noite da última segunda-feira (12), a empresária se deparou com uma pilha de embalagens no chão da sala.

Ela e o marido, Guilherme, haviam comprado mais de 400 pacotes de cromos a R$ 3,50 cada para revender. O que eles não podiam esperar, porém, era que o negócio lucrativo seria atrapalhado por Ted, um spitz alemão de 1 ano e três meses.

O que aconteceu foi o seguinte: o animalzinho subiu na mesa onde estava uma sacola plástica com as figurinhas e resolveu “brincar”. Para a sorte do casal, ele estragou “apenas” cerca de 250 pacotes.

“Na hora que a gente abriu a porta, falamos: ‘Não é possível’. Ted sempre apronta, é engraçado porque a gente sempre imagina que ele vai fazer alguma coisa, mas não esperávamos que tivessem sido com as figurinhas. Então eu peguei meu celular na hora e gravei, porque ninguém acreditaria que ele picotado tudo aquilo. A gente riu e quis ver a reação dele”, contou Mariana à reportagem.

Assista ao vídeo que viralizou aqui:

Cãozinho bagunceiro

Segundo a tutora, Ted gosta de aprontar e não é de hoje. “A gente não pode deixar a porta do banheiro aberta que ele pega o papel higiênico e não podemos deixar nada de comida onde ele consiga subir.”

Mariana afirmou que, apesar da última travessura do cão, a comercialização das figurinhas vai continuar. “A gente vai revender até terminar a Copa. É só não levar mais trabalho para casa, agora só separo as figurinhas no escritório. É esse o jeito”, finalizou.

