Vídeo mostra cobra de duas cabeças comendo animal

Mais um vídeo do entusiasta de répteis e proprietário do criadouro desses animais BHB Reptiles, Brian Barczyk impressionou o Instagram.

Nas imagens é possível ver como uma cobra de duas cabeças se alimenta de um roedor: “Quando sobra apenas o suficiente para um”, escreveu nas redes sociais.

De acordo com o portal Ilf Science, a cobra chama Ben e Jerry. As duas cabeças compartilham um estômago.

Na natureza, animais com este tipo de anomalia dificilmente sobrevivem, mas a cobra em cativeiro recebe todos os esforços para que possa levar uma vida saudável.

A cobra de duas cabeças já alcançou a idade adulta e pode ser vista nas imagens a seguir:

Brian Barczyk, usa seu Insatgram para compartilhar suas experiências com animais exóticos no mundo. Ele já se tornou viral na rede social ao aparecer dando um beijo em uma cobra-rei, a maior cobra venenosa do planeta que pode chegar medir entre 5,5 metros de comprimento.

“Beijando um cobra-rei na Indonésia alguns anos atrás. Foi uma viagem incrível e mal posso esperar para voltar lá em breve”, escreveu na legenda.

É importante recordar que apenas com um bote, essa cobra pode matar até 20 pessoas. Seu veneno afeta centros respiratórios do cérebro, causando paradas respiratórias e insuficiência cardíaca.

